Об этом в эфире 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, также "хлопок" был в Васильевке и Пологах
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Результаты "хлопков" в Мелитополе
Федоров отметил, что в результате взрывов в северной части Мелитополя было ликвидировано 2 российских подразделения. Количество уничтоженных окупантов и их техники пока неизвестно, но это точно несколько десятков.
По информации городского головы, взрывы были не только в Мелитополе. В городе Пологи в воскресенье, 5 марта, в результате "хлопка" по меньшей мере 20 россиян вернутся домой в черных пакетах.
В субботу, 4 марта, в городе Васильевка была уничтожена вражеская система "Град". Также были потери среди захватчиков, утверждает Иван Федоров.
На Запорожском направлении россияне не совсем хорошо отдыхали, как они считали, в тылу. Продолжается ликвидация оккупантов и в Пологах, и в Васильевке, и в Мелитополе. И это только за выходные,
– подчеркнул мэр.
Федоров о взрывах в Мариуполе: смотрите видео
Взрывы в Мелитополе: последние новости
- Вечером 5 марта в Мелитополе раздались 2 взрыва. Оба взрыва прогремели около 18:00. Местные телеграмм-каналы утверждают, что "хлопок" посетил район Нового Мелитополя. Иван Федоров отметил, что теперь следует ждать хороших новостей от Генштаба Вооруженных Сил Украины. Мэр Мелитополя уточнил, что известно о поражении 2 объектов, в котором находились оккупанты. Иван Федоров отметил, что прошедшая неделя была адской для захватчиков и сотни оккупантов вернутся домой в черных пакетах.
- Во временно оккупированном Мелитополе 1 марта прогремели взрывы. После этого "хлопок" посетил и Пологи. Федоров пошутил, что память у оккупантов Мелитополя коротка, как у окуней.Оккупанты еще раз "неудачно покурили" на аэродроме около 13:00. Через несколько минут Федоров сообщил, что "хлопок" произошел и в Пологах.
- Российские захватчики продолжают нести катастрофические потери в Украине. В частности, 12 февраля Силы обороны уничтожили колонну вражеской техники на Запорожском направлении. Иван Федоров рассказывал, что артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленого Роща.