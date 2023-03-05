Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что эта неделя для россиян была адской.
К теме Адские выходные для врага: в Мелитополе прогремели по меньшей мере 2 взрыва
Мелитополь хотят сделать областным центром
Федоров сообщил, что в результате недавнего "хлопка" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.
Недавно стало известно, что так называемые оккупационные власти Мелитополя планируют сделать город областным центром временно оккупированной Запорожской области.
То, что оккупанты признали Мелитополь центром оккупированной Запорожской области, означает, что россияне признали свою капитуляцию в отношении Запорожья,
– объяснил Федоров.
Он добавил, что только 3 недели назад оккупанты говорили, что имеют значительные успехи на фронте, но теперь стало ясно, что они никогда не захватят Запорожье.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Вечер 5 марта оказался немного взрывным для оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В городе раздались 2 громких взрыва.
- Кроме того, во временно оккупированном городе 1 марта прогремели взрывы. Федоров пошутил, что память у оккупантов Мелитополя коротка, как у окуней.
- "Почти ежемесячно раш*сты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме – взрывоопасно. За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу раш*стов с десяток раз. Прилетел и сегодня", – отметил мэр.
- Оккупационные власти Мелитополя заставляли школьников писать письма российским солдатам. Такую акцию готовили к 23 февраля.
- Возмутительно то, что российские захватчики в Мелитополе пристают к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Поэтому местным жителям приходится выезжать из города.
- Кроме того, фиксируют случаи судилища. Россияне устроили суд над украинкой, отправившей деньги в помощь украинским военным. Пока неизвестно какой именно "приговор" вынес так называемый "суд".