Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что эта неделя для россиян была адской.

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Мелитополь хотят сделать областным центром

Федоров сообщил, что в результате недавнего "хлопка" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.

Недавно стало известно, что так называемые оккупационные власти Мелитополя планируют сделать город областным центром временно оккупированной Запорожской области.

То, что оккупанты признали Мелитополь центром оккупированной Запорожской области, означает, что россияне признали свою капитуляцию в отношении Запорожья,

– объяснил Федоров.

Он добавил, что только 3 недели назад оккупанты говорили, что имеют значительные успехи на фронте, но теперь стало ясно, что они никогда не захватят Запорожье.

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