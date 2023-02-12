Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал. Он сообщил, что российские судьи в оккупированном Мелитополе начали приговаривать жителей города к каким-то заключениям.
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Оккупанты нашли в телефоне женщины выписку из банка
"На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устраивать настоящее судилище во временно оккупированном Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из России и они начали приговаривать наших жителей к каким-то заключениям", – рассказал Федоров.
В качестве примера он привел жительницу города, которая задонатила ВСУ. "Ее нашли, нашли в смартфоне выписку из банка и отдали ее под суд", – сказал мэр Мелитополя.
Пока неизвестно, какой именно "приговор" вынес так называемый "суд".
Федоров напомнил, что в Мелитополе оккупанты обустроили 5 пыточных, где пытают похищенных людей. Городской голова советует горожанам при первой же возможности уехать из Мелитополя.
Оккупанты развернули новую волну репрессий в Мелитополе
- Недавно Иван Федоров информировал, что ситуация во временно оккупированном Мелитополе только усложняется. По его словам, россияне развернули новую волну репрессий в городе.
- Оккупанты пытаются контролировать чуть ли не каждый шаг мирных жителей. По его словам, причина террора со стороны россиян заключается в том, что оккупанты даже почти за год полной оккупации не смогли получить поддержки жителей города.
- Более того, Федоров подчеркнул, что жители временно оккупированных территорий продолжают сопротивляться российским захватчикам.
- На оккупированных территориях россияне заблокировали Интернет от украинских провайдеров. Также они мониторят переписки людей. Россияне устраивают облавы на украинских педагогов и продолжают террор в медицинской и социальной сферах.