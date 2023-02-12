Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал. Он сообщил, что российские судьи в оккупированном Мелитополе начали приговаривать жителей города к каким-то заключениям.

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Оккупанты нашли в телефоне женщины выписку из банка

"На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устраивать настоящее судилище во временно оккупированном Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из России и они начали приговаривать наших жителей к каким-то заключениям", – рассказал Федоров.

В качестве примера он привел жительницу города, которая задонатила ВСУ. "Ее нашли, нашли в смартфоне выписку из банка и отдали ее под суд", – сказал мэр Мелитополя.

Пока неизвестно, какой именно "приговор" вынес так называемый "суд".

Федоров напомнил, что в Мелитополе оккупанты обустроили 5 пыточных, где пытают похищенных людей. Городской голова советует горожанам при первой же возможности уехать из Мелитополя.

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