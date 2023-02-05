Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, оккупанты пытаются контролировать чуть ли не каждый шаг мирных жителей.

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Как отметил Федоров, ситуация во временно оккупированном Мелитополе только усложняется.

Террор усиливается. Причина заключается в том, что россияне даже почти за год полной оккупации не смогли получить поддержки наших граждан,

– отметил мэр Мелитополя.

Он добавил, что жители временно оккупированных территорий продолжают сопротивляться российским захватчикам.

Оккупанты мониторят переписки жителей оккупированных территорий

Как рассказал Федоров, на временно оккупированных территориях россияне заблокировали интернет от украинских провайдеров. Единственная возможность подключиться к сети – воспользоваться российским интернетом.

Сейчас россияне установили новое оборудование и начали мониторить все сообщения в мессенджерах и социальных сетях тех жителей, которые используют этот интернет,

– сказал мэр города.

Он подчеркнул, что это очередной виток опасности для жителей оккупированных территорий.

Россияне устраивают облавы на украинских педагогов

Кроме того, российские оккупанты усилили террор против учителей, живущих на временно оккупированных территориях.

"Россияне видят, что наши учителя не соглашаются сотрудничать с оккупационными властями. Поэтому оккупанты устраивают облавы на педагогов и пытаются заставить их идти в школы и преподавать по российской программе", – сообщил мэр Мелитополя.

Федоров добавил, что террор продолжается в медицинской и социальной сферах.

Жители временно оккупированных территорий не имеют должного доступа к медицинской помощи, потому что оккупанты превратили все больницы в военные госпитали.

Также россияне задерживают свои выплаты пенсионерам, которым не за что жить.

Как выехать с оккупированных территорий

Мэр Мелитополя призвал жителей всех временно оккупированных территорий Украины позаботиться о собственной безопасности.

Иван Федоров Городской голова Мелитополя Совет для всех один – при первой же возможности покинуть временно оккупированные территории. Нужно выезжать в Украину или страны ЕС или Грузию. Только так можно чувствовать себя в безопасности.

Федоров добавил, что сегодня есть возможность выехать с временно оккупированных территорий через Крым.

Репрессии против украинцев: коротко