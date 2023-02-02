Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, такие "исправительные" заведения, в частности, откроют и в Мариуполе.
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Как рассказал Андрющенко, в новых колониях оккупанты планируют содержать украинцев.
По нашей информации, в большинстве это будет касаться гражданского населения. Речь идет о людях, задержанных в результате фильтрации, которая до сих пор не прекращается,
– отметил советник мэра Мариуполя.
Россия превращает оккупированные территории в концлагерь
Он отметил, что россияне задержали по меньшей мере 10 тысяч граждан только из одного Мариуполя. Оккупанты арестовывают украинцев под разными предлогами во время фильтрации и зачисток. Людей содержат в разных колониях как в Донецкой области, так и в России.
Насколько нам известно, такая же ситуация на оккупированной части Запорожской и Луганской областей. На всех территориях, которые россияне называют "освобожденными", происходит одно и то же. Это превращение наших территорий в большой ГУЛАГ,
– сказал Андрющенко.
Он добавил, что задержанных украинцев так много, что российские захватчики нуждаются в новых местах для их содержания.
Петр Андрющенко объяснил, зачем россияне создают новые колонии в Мариуполе: смотрите видео
Оккупанты планируют использовать украинцев как живой щит
Открывая новые колонии, оккупанты также собираются использовать незаконно арестованных украинцев в собственных целях.
Мы это рассматриваем как часть плана живого щита, который они разместят вблизи наших городов и мест концентрации своих войск,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Он напомнил, что именно так захватчики поступали в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержали украинских военнопленных.
"Россияне держали в Еленовке людей и тем самым обеспечивали защиту для своих военных до тех пор, пока сами же не убили наших военнопленных. Это страшное преступление", – говорил Андрющенко.
Коррупция на строительстве лагерей
Он добавил, что сегодня Россия не удерживает большое количество украинцев в Еленовке и других колониях Донецкой области. Задержанные граждане Украины находятся в России.
"Понятно, что такое "бремя" России не нужно. Поэтому оккупанты будут перемещать людей на территорию Донбасса (в новые колонии – 24 Канал)", – рассказал советник мэра Мариуполя.
Андрющенко добавил, что у оккупантов даже когда речь идет о строительстве лагерей – это всегда коррупция и большие деньги, которые кто-то должен положить себе в карман.
"Учитывая, что ФСБ занимается финансовыми потоками в оккупированной части Донецкой области, им нужны лагеря, чтобы постоянно иметь источник поступления коррупционных средств", – отметил советник мэра Мариуполя.
Ситуация в Мариуполе: коротко
- В Мариуполе вечером 31 января раздались громкие взрывы. Их было не менее 7. Оккупанты отчитывались о работе своей ПВО.
- Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, захватчики свозят в Мариуполь новых мобилизованных. Мотивации воевать у них нет. Они просто хотят заработать деньги.
- Российские оккупанты серьезно размышляют над тем, чтобы вернуть "историческое" название городу. В советское время этот населенный пункт был назван в честь россиянина и советского деятеля Алексея Жданова. Мариуполь с 1948 по 1989 год так и называли его фамилией – то есть Жданов.