Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Там, вероятно, работает ПВО россиян.
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В Мариуполе раздавались взрывы
Андрющенко в 22:13 рассказал о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.
Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. Не менее 7 громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между селом Виноградное и селом Пионерское,
– отметил советник городского головы.
Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные пропагандистские телеграмм-каналы, конечно, отчитываются о стандартных "атаки БПЛА" и "все цели сбиты".
"Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть томной", – подытожил Андрющенко.
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Какая сейчас ситуация в Мариуполе
- Россияне продолжают въезжать в Мариуполь. По данным Андрющенко, их в городе уже около 40 тысяч. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
- Они бесцеремонно заселяются в жилье местных. Россиянам не хватает лагерей, которые оккупанты разбили для собственных строителей.
- Также Мариуполем уже не заправляют кадыровцы. Теперь всем занимается российская ФСБ. В городе видели и представителей росгвардии.
- По словам Андрющенко, захватчики свозят в Мариуполь новых мобилизованных. Мотивации воевать у них нет. Вояки просто хотят заработать деньги.