Также несколько местных жителей получили ранения. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
К теме Россияне пытаются атаковать, чтобы реализовать хоть какой-то план Путина, – полковник ВСУ
Оккупанты обстреляли Бахмут
Кириленко отметил, что россияне превратили когда-то уютный Бахмут в сплошную руину.
Уже несколько месяцев подряд оккупанты методично и целенаправленно бьют по Бахмуту, убивают его жителей. Сегодняшний день, к сожалению, не исключение: 2 человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад. Один из погибших – несовершеннолетний парень,
– заметил председатель ОВА.
По состоянию на 15:11 было известно еще о 4 раненых гражданских. Кроме этого, повреждения получила аптека.
"Россияне равняют Бахмут с землей, убивая всех, до кого могут дотянуться. Все военные преступления тщательно документируем. За все будут отвечать!" – подытожил Кириленко.
Позже в Офисе генпрокурора рассказали, что количество пострадавших возросло до 5. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 31 января 2023 года вооруженные силы РФ из ствольной артиллерии обстреляли жилой массив в городе Бахмуте. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Кроме аптеки, повреждения получили и другие сооружения. В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.
"Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – подытожили в Офисе генпрокурора.
Смотрите фото из Бахмута / Фото Павла Кириленко и Офиса генпрокурора
Ситуация в Бахмуте: коротко
- На подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу. На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
- Журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса.
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что русские наступают на Бахмут не с севера, а с юга, с высоты. Что с нашей, что с их стороны, город с высоты, как на ладони. По его словам, сейчас оно является хорошим укрепрайоном.
- По состоянию на 31 января на Бахмутском направлении огневого поражения испытали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
- Накануне Сергей Череватый сообщил, что возле Бахмута враг пытается прорвать нашу оборону. Оккупанты хотят взять город в окружение. По его словам, динамика боевых действий в Бахмуте остается активной.