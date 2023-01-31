Також кілька місцевих жителів зазнали поранень. Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

До теми Росіяни намагаються атакувати, щоб реалізувати хоча б якийсь план Путіна, – полковник ЗСУ

Окупанти обстріляли Бахмут

Кириленко зазначив, що росіяни перетворили колись затишний Бахмут на суцільну руїну.

Вже кілька місяців поспіль окупанти методично й цілеспрямовано гатять по Бахмуту, вбивають його мешканців. Сьогоднішній день, на жаль, не виняток: 2 людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому. Один із загиблих – неповнолітній хлопець,

– зауважив голова ОВА.

Станом на 15:11 було відомо ще про 4 поранених цивільних.Окрім цього, пошкоджень зазнала аптека.

"Росіяни рівняють Бахмут із землею, вбиваючи всіх, до кого можуть дотягнутися. Всі воєнні злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!" – підсумував Кириленко.

Пізніше в Офісі генпрокурора розповіли, що кількість постраждалих зросла до 5. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 31 січня 2023 року збройні сили РФ зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у місті Бахмуті. В результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", – мовиться у повідомленні.

Окрім аптеки, пошкоджень зазнали й інші споруди. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється.

"Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", – підсумували в Офісі генпрокурора.

Дивіться фото з Бахмута / Фото Павла Кириленка та Офісу генпрокурора

Ситуація у Бахмуті: коротко