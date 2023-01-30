У ситуації з Бахмутом тактика російських військ полягає в тому, аби відрізати шляхи сполучення міста з іншими населеними пунктами Донбасу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко.
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Тактика Росії в Бахмуті
Журналіст відзначає, що на виїзд з Бахмута залишилися ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки.
Судячи з того, що заявляють представники ПВК "Вагнера", ми знаємо, що вони приписують собі перемоги наперед. Але з того, що вони заявляють, вони йдуть з півдня, з Кліщіївки, в напрямку відрізання траси Бахмут – Часів Яр,
– підкреслив Олександр Демченко.
Натомість з півночі вони намагаються відрізати залізничну лінію з Бахмута в Сіверськ. За призначенням вона вже не працює, але є оборонною лінією.
Олександр Демченко про ситуацію на Донбасі – дивіться відео
Ситуація поблизу Вугледара
Співрозмовник також розповів, що окрім Бахмутського напрямку, дуже скалдною є ситуація й на Вугледарському напрямку. Адже там російські війська намагаються наступати з двох сторін – з півдня й зі сходу.
Вугледар – це таке маленьке містечко, яке розташоване в степу та є майже суцільною багатоповерховою забудовою. Вона відрізана від загальних міських агломерацій довкола,
– пояснює Олександр Демченко.
За його словами, залізобетонні споруди, якими стали багатоповерхові будинки, є зручним місцем для оборони в довоклишньому степу. Втім, з іншого боку ворог може завдавати масових артилерійських ударів по місту, враховуючи те, що воно відрізане від інших агломерацій.
Що відомо про бої під Бахмутом
- Росія пробує штурмувати напрямок Бахмут ще з літа 2022 року. Довгий час їй нічого не вдавалося, і лише в останні тижні почалося незначне просування ворога.
- Попри це, росіяни зазнають на цьому напрямку недзавичайно великих втрат. Тепер уже колишній позаштатний радник Офісу Президент Олексій Арестович заявив, що Росія на цьому напрямку втратила 80 тисяч своїх вояків – загиблими та пораненими.
- Разом з тим 25 січня Збройні Сили України офіційно повідомили, що українські війська вивели з Соледара, що неподалік. Утримувати повністю знищене містечко більше не було можливості.