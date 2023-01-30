У ситуації з Бахмутом тактика російських військ полягає в тому, аби відрізати шляхи сполучення міста з іншими населеними пунктами Донбасу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко.

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Тактика Росії в Бахмуті

Журналіст відзначає, що на виїзд з Бахмута залишилися ще дві траси. Одна з них веде до Сіверська, а друга – до Часового Яру та Костянтинівки.

Судячи з того, що заявляють представники ПВК "Вагнера", ми знаємо, що вони приписують собі перемоги наперед. Але з того, що вони заявляють, вони йдуть з півдня, з Кліщіївки, в напрямку відрізання траси Бахмут – Часів Яр,

– підкреслив Олександр Демченко.

Натомість з півночі вони намагаються відрізати залізничну лінію з Бахмута в Сіверськ. За призначенням вона вже не працює, але є оборонною лінією.

Олександр Демченко про ситуацію на Донбасі – дивіться відео

Ситуація поблизу Вугледара

Співрозмовник також розповів, що окрім Бахмутського напрямку, дуже скалдною є ситуація й на Вугледарському напрямку. Адже там російські війська намагаються наступати з двох сторін – з півдня й зі сходу.

Вугледар – це таке маленьке містечко, яке розташоване в степу та є майже суцільною багатоповерховою забудовою. Вона відрізана від загальних міських агломерацій довкола,

– пояснює Олександр Демченко.

За його словами, залізобетонні споруди, якими стали багатоповерхові будинки, є зручним місцем для оборони в довоклишньому степу. Втім, з іншого боку ворог може завдавати масових артилерійських ударів по місту, враховуючи те, що воно відрізане від інших агломерацій.

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