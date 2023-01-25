Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Увага ЗСУ відбили атаки окупантів і знищили багато авіації: карта бойових дій станом на 25 січня

Сили оборони України відійшли від Соледару на Донеччині задля збереження життя особового складу,

– повідомив Сергій Череватий.

Українські захисники відійшли на нові рубежі оборони.

Череватий зауважив, що наші військові завдали величезних втрат у живій силі та техніці, і також не дали врагу досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, вийти в тилі і на оперативний простір, щоб далі окупувати український Донбас.

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