Актуально про динаміку на полі бою станом на 31 січня пише 24 Канал, аналізуючи дані Генштабу та онлайн-карти Deepstate.
До теми Хочуть почати все швидше, – військовий оглядач припустив, де Росія може піти в новий наступ
Яка ситуація на різних напрямках
Відомо, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.
- На Північних напрямках окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів поблизу державного кордону; це спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної інфраструктури; власне, росіяни атакували райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.
- На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку загарбники завдали удару по таких містах і селах: Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку путінські вояки обстріляли Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку потерпають від атак такі населені пункти: Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.
- На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони таких населених пунктів: Одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.
Карта бойових дій станом на 31 січня: Deepstate
Водночас відомо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Розвідники не виявили наступальних угруповань ворога, однак на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів окупантів.
Зазначимо, що Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. А також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів ворога.
Союзники продовжують допомагати ЗСУ озброєнням
Ймовірно, у недалекій перспективі наші вояки матимуть змогу більш ефективно протистояти росіянам, знищувати їхній особовий склад і техніку. Власне, Україна веде перемовини з партнерами не лише щодо танків, а й – авіації.
До речі, сам президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість передачі Україні сучасних винищувачів F-16. Проте наразі невідомо точно, коли це може відбутись.