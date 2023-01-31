Актуально про динаміку на полі бою станом на 31 січня пише 24 Канал, аналізуючи дані Генштабу та онлайн-карти Deepstate.

До теми Хочуть почати все швидше, – військовий оглядач припустив, де Росія може піти в новий наступ

Яка ситуація на різних напрямках

Відомо, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

На Північних напрямках окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів поблизу державного кордону; це спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної інфраструктури; власне, росіяни атакували райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів поблизу державного кордону; це спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної інфраструктури; власне, росіяни атакували райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині.

від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку загарбники завдали удару по таких містах і селах: Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

загарбники завдали удару по таких містах і селах: Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

під вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському напрямку путінські вояки обстріляли Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.

путінські вояки обстріляли Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку потерпають від атак такі населені пункти: Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.

потерпають від атак такі населені пункти: Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони таких населених пунктів: Одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Карта бойових дій станом на 31 січня: Deepstate

Водночас відомо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Розвідники не виявили наступальних угруповань ворога, однак на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів окупантів.

Зазначимо, що Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. А також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів ворога.

Союзники продовжують допомагати ЗСУ озброєнням

Ймовірно, у недалекій перспективі наші вояки матимуть змогу більш ефективно протистояти росіянам, знищувати їхній особовий склад і техніку. Власне, Україна веде перемовини з партнерами не лише щодо танків, а й – авіації.

До речі, сам президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливість передачі Україні сучасних винищувачів F-16. Проте наразі невідомо точно, коли це може відбутись.