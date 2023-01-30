Challenger приїдуть в Україну ближче до літа. Про це Уоллес повідомив у понеділок 30 січня.
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Коли Challenger передадуть Україні
У парламенті Великої Британії поставили питання, коли Challenger опиняться на фронті в Україні. Бен Уоллес сказав, що це трапиться до початку літа. Проте, скоріше за все, ближче до Великодня.
Це буде на початку літа або в травні – ймовірно, ближче до Великодня,
– сказав він.
Він сказав, що через заходи безпеки не може оприлюднити графік тренувань українських сил на танках Challenger. Проте уточнив, що навчання почнеться з інструкції з експлуатації окремих машин, а потім перейде до бойових дій у строю.
Зауважимо, що ще кілька днів тому заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк припускав, що танки приїдуть в Україну наприкінці березня.
Що відомо про передачу Challenger Україні
- 14 січня 2022 року під час розмови Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що його країна прагне посилити підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.
- Пізніше міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив, що Україні нададуть ескадрилью танків Challenger 2 – тобто 14 одиниць.
- 29 січня у британському Міноборони повідомили, що українські танкісти вже прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.
- Після цього ЗМІ повідомили, що армія Великої Британії стурбована тим, що ані військово-повітряні сили, ані військово-морський флот Британії не зробили істотного внеску, який би міг підтримати Україну. Джерела, з якими спілкувалися журналісти, переконані, що нашій державі необхідне залучення усіх видів збройних сил країни.
- Тим часом співрозмовники з ВПС та ВМФ пояснюються це тим, озброєння Великої Британії сучасніше та складніше у використанні. Тож на його опанування знадобиться більше часу. Але нещодавно британські видання почали писати про те, що ВПС Британії нібито розглядає передати Україні винищувачі, але коли російські війська відійдуть. Водночас достеменно невідомо, що мається на увазі під "відходом". Чи це про якісь конкретні території, чи про всю країну.