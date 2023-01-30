Challenger приїдуть в Україну ближче до літа. Про це Уоллес повідомив у понеділок 30 січня.

До теми На що здатні британські танки Challenger 2 та як вони допоможуть ЗСУ

Коли Challenger передадуть Україні

У парламенті Великої Британії поставили питання, коли Challenger опиняться на фронті в Україні. Бен Уоллес сказав, що це трапиться до початку літа. Проте, скоріше за все, ближче до Великодня.

Це буде на початку літа або в травні – ймовірно, ближче до Великодня,

– сказав він.

Він сказав, що через заходи безпеки не може оприлюднити графік тренувань українських сил на танках Challenger. Проте уточнив, що навчання почнеться з інструкції з експлуатації окремих машин, а потім перейде до бойових дій у строю.

Зауважимо, що ще кілька днів тому заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк припускав, що танки приїдуть в Україну наприкінці березня.

Що відомо про передачу Challenger Україні