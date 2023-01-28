Але, як зазначають джерела видання The Telegraph, статися це може за однієї умови. Розповімо далі, що має статися, щоб ми отримали винищувачі від Великої Британії.

Читайте також Міцні, мов криця: як допоможуть Україні польські танки PT-91 Twardy від Дуди

Усе залежатиме від ворога

Україна може отримати винищувачі за умови, що російські війська відійдуть. В такому разі повітряні судна займатимуться патрулюванням повітряного простору над нашою державою. Водночас достеменно невідомо, що мається на увазі під "відходом". Чи це про якісь конкретні території, чи про всю країну.

Одне з джерел видання, коментуючи ситуацію довкола передачі винищувачів, заявило "ніколи не кажіть ніколи". А от інше підкреслило, що відповідне питання наразі "не в пріоритеті".

У Британії стурбовані недостатньою допомогою

Видання зауважило, що армія Великої Британії стурбована. Її бентежить той факт, що ані військово-повітряні сили, ані військово-морський флот не зробили істотного внеску, який би міг підтримати Україну. Джерела, з якими спілкувалися журналісти, переконані, що нашій державі необхідне залучення усіх видів збройних сил країни.

Водночас співрозмовники з ВПС та ВМФ пояснили, що не так. За їхніми словами, озброєння Великої Британії сучасніше та складніше у використанні. Тож на його опанування знадобиться більше часу. До слова, журналісти нагадали, що українські військові з літа 2022 року навчаються керувати двома мінними тральниками класу Sandown. Себто момент навчання є, а от передачі оснащення такого типу – ні.

Україна може отримати F-16