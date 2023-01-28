Но, как отмечают источники The Telegraph, произойти это может при одном условии. Расскажем дальше, что должно произойти, чтобы мы получили истребители от Великобритании.

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Все будет зависеть от врага

Украина может получить истребители при условии, что русские войска отойдут. В этом случае воздушные суда будут заниматься патрулированием воздушного пространства над нашим государством. В то же время неизвестно, что подразумевается под "уходом". Или это о каких-то конкретных территориях, или обо всей стране.

Один из источников издания, комментируя ситуацию вокруг передачи истребителей, заявил "никогда не говорите никогда". А вот другой подчеркнул, что соответствующий вопрос "не в приоритете".

В Британии озабочены недостаточной помощью

Издание отметило, что армия Великобритании обеспокоена. Ее смущает тот факт, что ни военно-воздушные силы, ни военно-морской флот не внесли существенного вклада, который бы мог поддержать Украину. Источники, с которыми общались журналисты, уверены, что нашему государству необходимо привлечение всех видов вооруженных сил страны.

В то же время собеседники с ВВС и ВМФ объяснили, что не так. По их словам, вооружение Великобритании более современно и сложно в использовании. Так что на его овладение понадобится больше времени. К слову, журналисты напомнили, что украинские военные с лета 2022 учатся руководить двумя минными тральщиками класса Sandown. То есть момент обучения есть, а вот передачи оснастки такого типа – нет.

Украина может получить F-16