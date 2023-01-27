У міністерстві також опублікували відео, на якому видно потужність бойових машин. Також там розповідали, що танки мають гармату калібру 120 міліметрів L30A1 довжиною 55 калібрів.

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Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?

– зазначили в міністерстві.

Там пояснили, що танки Challenger 2 особливі тим, що вони:

можуть знищувати інші танки;

мають підвищений захист;

здатні підтримувати комбіновані операції.

Як підтвердження потужності танків, у Міністерстві оборони Великої Британії показали відео з навчань у Латвії. На кадрах можна побачити роботу:

британських танків Challenger 2;

німецьких Leopard;

французьких Leclerc;

та американських Abrams.

Як діють потужні танки Британії, США, Німеччини та Франції: дивіться відео

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