В министерстве также опубликовали видео, на котором видна мощность боевых машин. Также там рассказывали, что танки имеют пушку калибра 120 миллиметров L30A1 длиной 55 калибров.

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Какие преимущества британских танков Challenger 2

Зачем Украине нужны основные боевые танки, чтобы вернуть свою территорию и отразить российские войска?

– отметили в министерстве.

Там объяснили, что танки Challenger 2 особенны тем, что они:

могут уничтожать другие танки;

имеют повышенную защиту;

способны поддерживать комбинированные операции.

В подтверждение мощности танков в Министерстве обороны Великобритании показали видео по учениям в Латвии. На кадрах можно увидеть работу:

британских танков Challenger 2;

немецкий Leopard;

французских Leclerc;

и американские Abrams.

Как действуют мощные танки Британии, США, Германии и Франции: смотрите видео

Британские танки Challenger 2 будут в ВСУ: коротко