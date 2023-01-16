В Минобороны Великобритании решили продемонстрировать, на что способны их танки. Особенностью танка Challenger 2 является его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров.
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Изюминка танка Challenge – его пушка
Пушка Challenger 2 нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды.
Бронебойно-фугасные снаряды позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 километров, а также выводы из строя танки противника благодаря значительным повреждениям без пробития брони.
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Информация об уровне защиты танка не разглашается, но известно, что в Challenger 2 используется второе поколение брони Chobham. Это специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана.
Такая защита максимально эффективна как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных. Кроме того, для Challenger 2 разработаны дополнительные модули бронирования, которые увеличивают его вес с 64 тонн до 75 тонн.
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В правительстве Великобритании 16 января подтвердили, что отправят Вооруженным Силам мощные танки Challenger 2. Ранее передачу танков анонсировал британский премьер Риши Сунак.
В один из самых пакетов военной помощи от Великобритании, кроме 14 танков Challenger 2, вошли еще:
- 30 артиллерийских установок AS90;
- 100 единиц бронетехники, в том числе БТР "Бульдог";
- десятки беспилотников;
- 100 тысяч артиллерийских снарядов;
- 100 усовершенствованных ракет;
- запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.