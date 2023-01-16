У Міноборони Великої Британії вирішили продемонструвати, на що здатні їхні танки. Особливістю танка Challenger 2 є його 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.
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Родзинка танку Challenge – його гармата
Гармата в Challenger 2 нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами.
Бронебійно-фугасні снаряди дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 кілометрів, а також виводи з ладу танки противника завдяки значним пошкодженням без пробиття броні.
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Інформація про рівень захисту танка не розголошується, але відомо, що в Challenger 2 використовується друге покоління броні Chobham. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану.
Такий захист максимально ефективний, як проти підкаліберних боєприпасів, так і від кумулятивних. Окрім того, для Challenger 2 розроблені й додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн.
Британія оголосила про потужну допомогу Україні
В уряді Великої Британії 16 січня підтвердили, що відправлять Збройним Силам потужні танки Challenger 2. Раніше передачу танків анонсував британський прем'єр Ріші Сунак.
В один з найбільш пакетів військової допомоги від Великої Британії, окрім 14 танків Challenger 2, увійшли ще:
- 30 артилерійських установок AS90;
- 100 одиниць бронетехніки, зокрема БТР "Бульдог";
- десятки безпілотників;
- 100 000 артилерійських снарядів;
- 100 вдосконалених ракет;
- запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.