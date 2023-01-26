Позже другие страны, включая США и Германию, также взяли на себя обязательства по поставке танков. По мнению Киева, это может стать переломным моментом в борьбе отражения российского вторжения.
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Когда в Украину приедут Challenger 2
Великобритания заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой. Замминистра обороны страны Алекс Чалк отметил, что танки Challenger 2 прибудут уже совсем скоро.
Мы планируем, что это будет в конце марта,
– заметил чиновник.
По его словам, до этого времени украинские войска будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.
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Кратко о танках от Британии
- Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак 14 января заявил, что его страна стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.
- Позже министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2. Речь идет о 14 единицах.
- Следует заметить, что вооружение этих танков – 120 миллиметровая пушка L30A1 длиной 55 калибров. Она является нарезной и использует боеприпасы раздельной зарядки, которые не унифицированы с НАТО.
- Challenger 2 требуются свои боеприпасы: бронебойно-подкалиберные, осколочно-фугасные, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды. Подробнее об этом оружии читайте по ссылке.