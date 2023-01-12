Обратите внимание, что Великобритания еще не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину. Однако обсуждения продолжаются, информирует 24 Канал.

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Чем уникальны танки Challenger 2

Пушка Challenger 2 нарезная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибровых, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды.

Особенность снаряда HESH – он "размазывает" по броне или поверхности укрепления взрывчатку, которая детонирует и приводит к ее разрушению и образованию на ее оборотной стороне скола.

Challenger 2 известен экипажем в четыре человека и без автомата подзарядки. Для этих танков разработаны дополнительные модули бронирования, увеличивающие его вес с 64 до 75 тонн.

Характеристики Challenger 2:

Калибр пушки: 120 миллиметров

Двигатель: 1200 л.с.

Удельная мощность 18,7 л/с, с дополнительным бронированием 16,0 л/с

Максимальная скорость: 59 километров в час

Запас хода: до 550 километров

Экипаж: 4 человека

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