В частности, в Великобритании впервые подтвердили намерение передать Украине для борьбы современные танки. Попросил об этом премьер-министр Риши Сунак.

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Вероятно, речь идет о Challenger 2

Так, по данным Financial Times, он попросил министра обороны Бена Уоллеса в ближайшие недели поработать с партнерами, чтобы продвинуться "дальше и быстрее с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал,

– сказал спикер Даунинг-Стрит.

Произошло это после заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, что он "ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран" для доставки западных танков в Киев.

В издании заявили, что говорится о поставках Украине танков Challenger 2. Более того, такое соглашение будет первым случаем предоставления Украине от западной страны современных тяжелых боевых танков.

Украина ждет танки

Владимир Зеленский в среду, 11 января, встретился во Львове с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Он заявил, что есть очень положительные сигналы относительно предоставления нашему государству танков.

Относительно танков есть очень положительные сигналы. Мы ожидаем объединенного решения,

– подчеркнул он.

При этом он также подчеркнул, что сегодня Украина ждет решения по танкам от еще одного государства. Вероятно, он намекал именно на Великобританию.

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