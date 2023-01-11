Зокрема у Великій Британії вперше підтвердили намір передати Україні для боротьби сучасні танки. Попросив про це прем’єр-міністр Ріші Сунак.

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Ймовірно, йдеться про Challenger 2

Так, за даними Financial Times, він попросив міністра оборони Бена Уоллеса в найближчі тижні попрацювати з партнерами, щоб просунутися "далі та швидше з підтримкою України, включаючи надання танків".

Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал,

– сказав речник Даунінг-Стріт.

Відбулося це після заяви прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, що він "веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн" для доставки західних танків до Києва.

У виданні заявили, що мовиться про постачання Україні танків Challenger 2. Ба більше, така угода буде першим випадком надання Україні від західної країни сучасних важких бойових танків.