Голова польського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох повідомив, що Польща має намір передати Україну невелику кількість танків Leopard 2. Йдеться не про сотню танків, а кілька десятків.

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Україна може отримати кілька десятків танків

Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десяток штук... Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно,

– сказав він.

Міністр пояснив, що сама Польща передавати танки не буде, адже рішення потребує консенсусу з іншими країнами. Кумох додав, що сьогодні президент Анджей Дуда збирає РНБО, де обговорять війну в Україні.

Що відомо про передачу Україні танків Leopard

Україна тривалий час просить Німеччину передати танки Leopard, але в уряді Олафа Шольца поки відмовлялися надати відповідну допомогу. Натомість видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща розглядає прохання України передати Leopard.

7 січня ЗМІ повідомили, що Фінляндія та Польща розглядають можливість надання Україні танків Leopard. Відомо, що в Польщі є понад 240 цих танків.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький відмовився підтвердити або спростовувати повідомлення про те, що Україна надіслала запит про отримання танків Leopard 2 німецького виробництва.

Але він сказав, що з президентом Дудою веде переговори, які будуть спрямовані на створення більш широкої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку.

США, Німеччина та Франція оголосили про потужну допомогу Україні

У січні ситуація з військовою допомогою Україні почала докорінно змінюватися. Все розпочалося після того, як Франція пообіцяла надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

5 січня президент США Джо Байден поговорив з канцлером Олафом Шольцом. У результаті Шольц повідомив, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і 40 бойових машин Marder.

Зі свого боку Джо Байден сказав, що США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі".