Відповідну інформацію головний представник Пентагону озвучив на брифінгу від 5 січня, інформує 24 Канал. Він зазначив, що Bradley допоможуть Україні транспортувати піхоту в місце бою.
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Що відомо про Bradley, які нададуть Україні
Видання The WarZone написало, що, за словами Пета Райдера, Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.
Цю модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США розробили на основі досвіду, який отримали під час війни в Іраку 1991 року. В Штатах її називали операція "Буря в пустелі".
Відомо, що на модифікованій Bradley встановлено:
- бойову інформаційно-керуючу систему FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below). Вона дає можливість обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої;
- лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) з дальністю дії в 10 кілометрів від компанії Fire Control Systems;
- тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS;
- цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).
Окрім того, ця бойова машина піхоти має тепловізор. Ба більше, в комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні: замість індивідуальних крісел там дві лави на три сидіння кожна. Згідно з досвідом, це дозволяє десанту швидше залишати бойову машину.
Важливо, що ця бойова машина піхоти має 8-циліндровий дизельний двигун потужністю 600 кінських сил, максимальну швидкість – 38 миль (орієнтовно 60 кілометрів) за годину, дальність польоту – 250 миль.
Що відомо про новий пакет допомоги від США
- 6 січня США оголосили про новий пакет допомоги на 3 мільярди доларів. Згодом в Міноборони США опублікували перелік зброї, яка увійшла в новий пакет.
- Мовиться про 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів; 100 бронетранспортерів M113, ракети ППО RIM-7 та багато іншої техніки.
- Володимир Зеленський заявив, що це саме та допомога, яка потрібна. Адже там є нові гармати й снаряди, зокрема високоточні, нові ракети та дрони.