Про це розповів прессекретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Пат Райдер. За його словами, Bradley є частиною більшої партії обладнання для України, про яку оголосять пізніше.

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Bradley можуть принести перевагу на полі бою

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 3 мільярди доларів, у який увійдуть БМП Bradley – броньовані автомобілі, які можуть перевозити піхоту в зонах бойових дій.

Вони мають як наступальні, так і оборонні можливості та забезпечують рівень вогневої потужності та броні, який принесе переваги на полі бою, оскільки українські військові продовжують захищати свою батьківщину,

– заявив Райдер.

Тепер українці повинні навчитися користуватися цими машинами та обслуговувати їх. Прессекретар Пентагону зазначив, що це буде частиною підготовки, яку наші бійці отримують від США та країн-партнерів.

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Питання передачі БМП ще обговорюють

За інформацією Bloomberg, питання передавання БМП Bradley Україні наразі перебуває на розгляді в американському уряді. Остаточного рішення щодо цього поки немає.

Колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому Марк Кансіан зауважив, що завдяки цим БМП можна було б значно збільшити наземну боєздатність, адже фактично вони є легкими танками. Головною відмінністю від БМП M113, які надали раніше, є те, що вона озброєна протитанковими ракетами TOW і потужною гарматою калібру 25 міліметрів.

За його словами, навіть у разі прийняття рішення на користь передавання Bradley Україна не зможе отримати їх швидко. Адже спочатку потрібно буде провести тренування та навчання бійців ЗСУ.

Своєю чергою, директор консультативної фірми Beacon Global Strategies Майк Ален, який працював у сфері національної безпеки під час президентства Джорджа Буша-молодшого, наголосив, що ці БМП – швидкі, маневрові та відповідають політичним цілям США надати українцям зброю, яка допоможе прискорити закінчення війни.

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Характеристики БМП M2 Bradley

Роботи над створенням БМП M2 Bradley почалися у 1964 році, а закінчилися у 1981 році, коли її прийняли на озброєння США. Під час розроблення створили одразу кілька варіантів бойових машин. Деякі були глибокою модернізацією M113, а інші – зовсім новими.

Bradley має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташоване попереду, а піхотинці – в кормовій частині корпусу. Екіпаж становить три особи – командир, навідник та механік-водій. Також БМП здатна перевозити до 6 пасажирів.

Габаритні розміри БМП M2 Bradley

довжина 6,44 – 6,45 метра;

ширина 3,2 – 3,6 метра;

висота 2,9 – 2,97 метра.

Силовий агрегат, який використовується в M2 Bradley – 8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500, який має потужність 500 кінських сил, тобто 368 кіловатів.

Максимальна швидкість:

66 кілометрів за годину на шосе;

40 кілометрів за годину на бездоріжжі;

7,2 кілометра за годину на плаву.

Запас ходу Bradley становить 483 кілометрів по шосе, а місткість паливних баків — 662 літри.

Яке озброєння є на БМП:

гармата М242 Бушмастер калібру 25 міліметрів;

спарений кулемет М240С калібру 7,62 міліметра;

2 ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

6 стрілецьких установок М231 FPW калібру 5,56 міліметра;

3 РПГ М72А2.

Боєкомплект:

900 пострілів калібру 25 міліметрів;

2 340 набоїв калібру 7,62 міліметра;

7 ПТУР TOW;

4 200 набоїв калібру 5,56 міліметра.

Цікаво! Вартість однієї одиниці бойової машини піхоти M2 Bradley становить 3,16 мільйона доларів.