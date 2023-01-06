Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Угоду щодо продовження термінів експлуатації підписали у 2006 році у Москві.
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Україна не обслуговуватиме російський ракетний комплекс "Сатана"
Мельничук повідомив про припинення угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М "Сатана".
Угоду припинено у зв'язку з докорінною зміною обставин її дії,
– мовиться у повідомленні.
Ці зміни виключають проведення головним розробником, а саме Конструкторським бюро "Південне" імені Янгеля, та виробником, Південним машинобудівним заводом імені Макарова, сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які перебувають в експлуатації у Росії.
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Коротко про ракетний комплекс "Сатана"
- Ракетний комплекс 15П118М (за західною класифікацією SS-18, "Сатана") – радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з міжконтинентальною балістичною ракетою. В Росії він має маркування РС-20В "Воєвода".
- Його розробило КБ "Південне" імені Янгеля. Комплекс серійно виготовляли на Південному машинобудівному заводі імені Макарова.
- До розробки "Сатани" також долучилися харків'яни із заводу "Хартрон". Саме вони створили систему керування, що включала дистанційний приціл і прямий метод наведення. Тобто для удару не потрібно заздалегідь підготованого пілотного завдання. Окрім цього, бортовий комплекс не виходить з ладу після ядерного вибуху в польоті.
- "Воєводу" прийняли на озброєння у період 1988 – 1992 років. Початковий гарантійний термін експлуатації становив 15 років.
- Маса міжконтинентальної балістичної ракети становить 211 тонн. Вона здатна нести десять ядерних бойових блоків по 0,5 мегатонни на відстань до 11 тисяч кілометрів.
- У 2014 році в Росії заявили, що більше не залежать від України в питанні обслуговування комплексу.