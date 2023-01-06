Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соглашение о продлении сроков эксплуатации было подписано в 2006 году в Москве.
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Украина не будет обслуживать российский ракетный комплекс "Сатана"
Мельничук сообщил о прекращении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М "Сатана".
Соглашение прекращено в связи с существенным изменением обстоятельств его действия,
– говорится в сообщении.
Эти изменения исключают проведение главным разработчиком, а именно Конструкторским бюро "Южное" имени Янгеля, и производителем, Южным машиностроительным заводом имени Макарова, сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в России.
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Коротко о ракетном комплексе "Сатана"
- Ракетный комплекс 15П118М (по западной классификации SS-18, "Сатана") – советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения с межконтинентальной баллистической ракетой. В России он имеет маркировку РС-20В "Воевода".
- Его разработало КБ "Южное" имени Янгеля. Комплекс серийно производили на Южном машиностроительном заводе имени Макарова.
- К разработке "Сатаны" также присоединились харьковчане с завода "Хартрон". Именно они создали систему управления, включавшую дистанционный прицел и прямой метод наведения. То есть для удара не требуется заранее подготовленного пилотного задания. Кроме того, бортовой комплекс не выходит из строя после ядерного взрыва в полете.
- "Воеводу" приняли на вооружение в период 1988 – 1992 годов. Первоначальный гарантийный срок эксплуатации составил 15 лет.
- Масса межконтинентальной баллистической ракеты составляет 211 тонн. Она способна нести десять ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тысяч километров.
- В 2014 году в России заявили, что больше не зависят от Украины по вопросу обслуживания комплекса.