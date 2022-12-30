Лукашенко и Путин готовятся к размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом рассказал белорусский оппозиционер и министр культуры Беларуси в 2009 – 2012 годах Павел Латушко.

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"Осталось сделать один шаг": Путин хочет разместить ядерное оружие в Беларуси

Уже больше полугода белорусские оппозиционеры говорят западным партнерам о том, что Лукашенко и Путин готовятся к размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Павел Латушко напомнил о заявлениях двух диктаторских режимов о том, что СУ-25 уже прошли модернизации, летчики уже прошли обучение, а Искандеры двойного назначения поступили на боевое дежурство в Беларусь.

Все это говорит о том, что фактически осталось сделать один шаг, одно давление и ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси,

– сказал Латушко.

Лукашенко не будет управлять ядерным оружием

Павел Латушко уточнил, что Путин не доверит ядерное оружие Лукашенко. Российский диктатор только хочет разместить его на территории Беларуси, но чтобы она находилась под контролем российских военно-космических сил.

Ракетно-артиллерийские войска Беларуси уже выезжали на склады хранения ядерного оружия России. Также на этой неделе на территории страны проходили учения войск радиационной защиты.

У нас есть инсайды, подтвержденные из нескольких источников, о том, что офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси выезжали в Российскую Федерацию на склады и части хранения тактического ядерного оружия, изучали логистику, транспортировку. На этой неделе проходили учения войск химической радиационной защиты на территории Беларуси. Ради чего все это происходит? Один из элементов – это подготовка и размещение (не дай Бог использование, конечно, этого не хотелось бы) тактического ядерного оружия на территории Беларуси,

– считает белорусский оппозиционер.