Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це розповів білоруський опозиціонер та міністр культури Білорусі у 2009 – 2012 роках Павло Латушко.

До теми Під загрозою поразки Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, – міністр оборони Італії

"Залишилось зробити один крок": Путін хоче розмістити ядерну зброю у Білорусі

Вже понад півроку білоруські опозиціонери говорять західним партнерам про те, що Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Павло Латушко нагадав про заяви двох диктаторських режимів про те, що СУ-25 вже пройшли модернізації, що льотчики вже пройшли навчання, а Іскандери подвійного призначення надійшли на бойове чергування до Білорусі.

Все це говорить про те, що фактично залишилося зробити один крок, одне натискання та ядерну тактичну зброю буде розміщено на території Білорусі,

– сказав Латушко.