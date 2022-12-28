Крозетто добавил, что потенциальная опасность существует. В то же время министр оценил ее как маловероятную.
Обратите внимание Ядерные страшилки Путина направлены на внутреннюю аудиторию – ISW
Использование тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы – да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна,
– рассказал Крозетто.
Италия поддерживает Украину
Крозетто рассказал, что Италия продолжит поддерживать Украину. В частности, говорится о военной помощи. Россия пересекла границу, которую нельзя пересекать.
Зеленский о ядерных угрозах России
Владимир Зеленский считает, что Россия вряд ли решится применить ядерное оружие. Владимир Путин слишком любит эту жизнь и не хочет умирать.
"Он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", – добавил украинский лидер.
По словам Зеленского, бункерный дед прекрасно понимает: если он применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению к нему "определенные шаги".