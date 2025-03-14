Про це повідомляє 24 Канал.

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Як отримати відстрочку тим, хто повернувся з полону

У 2025 році вдосконалили процедуру бронювання для тих, хто повернувся з полону. Такі категорії військовозобов'язаних мають законне право на відстрочку.

Щоб її отримати, звільненому з полону необхідно подати виписку з Єдиного реєстру осіб, які постраждали від незаконного позбавлення волі внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це правило офіційно закріплене у Постанові Кабінету Міністрів України № 219 від 28 лютого 2025 року.

Отримати документ можна через Державне підприємство "Український національний центр розбудови миру". Саме ця установа відповідає за ведення реєстру та видачу необхідних підтверджень. Форма виписки була затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 75 від 21.01.2025 року, що спрощує процес її отримання.

Відстрочку можуть отримати не лише військовополонені, а й цивільні, які були в російському полоні.