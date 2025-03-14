Об этом сообщает 24 Канал.

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Как получить отсрочку тем, кто вернулся из плена

В 2025 году усовершенствовали процедуру бронирования для тех, кто вернулся из плена. Такие категории военнообязанных имеют законное право на отсрочку.

Чтобы ее получить, освобожденному из плена необходимо подать выписку из Единого реестра лиц, пострадавших от незаконного лишения свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Это правило официально закреплено в Постановлении Кабинета Министров Украины № 219 от 28 февраля 2025 года.

Получить документ можно через Государственное предприятие "Украинский национальный центр развития мира". Именно это учреждение отвечает за ведение реестра и выдачу необходимых подтверждений. Форма выписки была утверждена приказом Министерства развития общин и территорий Украины № 75 от 21.01.2025 года, что упрощает процесс ее получения.

Отсрочку могут получить не только военнопленные, но и гражданские, которые были в российском плену.