Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кому нужно повторно пройти ВВК

Военнообязанным со статусом ограниченно годных не нужно ждать повестки для прохождения повторной комиссии. По закону, они обязаны самостоятельно через электронный кабинет в приложении Резерв+ или через ТЦК обратиться за направлениями на ВВК.

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), обязаны сделать это со дня вступления в силу настоящего Закона до 5 июня 2025 года (ранее срок устанавливался до 4 февраля 2025 года),

– говорится в тексте закона.

Во время прохождения ВВК врачи направляют военнообязанного на:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности;

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепатита С, реакцию микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);

исследование крови или УЗИ, если есть хронические заболевания.

Также лицам после 40 лет обязательно измеряют давление и и проверяют уровень сахара в крови.

Напомним, до ноября 2025 года в Украине планируют ввести третий этап цифровизации ВЛК. Речь идет об анонимном рассмотрении дел.