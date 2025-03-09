Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление старшего сержанта медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тараса Гусарука во время брифинга Ровенской ОГА.

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Как происходит реформа ВВК

Тарас Гусарук отметил, что в Украине активно внедряют цифровизацию процесса прохождения военно-врачебных комиссий.

Он напомнил, что первым шагом реформы ВВК стала возможность формирования в Резерв+ электронных направлений. Теперь эти направления имеют четкую дату. То есть военнообязанный может в определенное время зайти в определенное медучреждение, где ему проведут комиссию.

Также военнослужащий добавил, что уже на последнем – третьем этапе цифровизации, ВВК будут рассматривать анонимизированные дела.

Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски,

– указал Гусарук.

Заметим, на днях в Украине запустили электронный кабинет ВВК. Однако пока оформлять электронные постановления будут только комиссии, которые прошли обучение. А с 1 апреля это станет обязательным для всех ВЛК.