Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как будет работать электронный кабинет ВВК

С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК. По словам министра обороны Рустема Умерова, оформление выводов онлайн будет происходить быстро, просто и без бюрократии.

Продолжаем реформу военно-врачебных комиссий, чтобы сделать процессы удобными и понятными для каждого украинца,

– подчеркнул Умеров.

Министр также объяснил, как работает электронный кабинет ВВК:

Направления на ВВК из реестра Оберег автоматически поступают в кабинет ВВК.

Выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в Оберег и быстрее отображаются в приложении Резерв+.

Постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

Отмечается, что этот проект стал результатом совместной работы Минобороны, Минздрава, Генштаба ВСУ при поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO.

Важно! Во время мобилизации в Украине ВВК определяет пригодность к военной службе. Однако решение комиссии могут отменить по разным причинам, в частности из-за формальных ошибок, расследования в отношении членов комиссии или изменений в законодательстве.

К слову, недавно Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования от мобилизации военнообязанных и определения критически важных предприятий.