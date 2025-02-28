Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Что это за нововведения

Изменения касаются учета мобилизованных работников после принятия нового закона о мобилизации, отмена 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращение срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнение критериев определения предприятий критически важными.

Нововведения:

учет мобилизованных работников – к общему количеству лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после принятия нового закона о мобилизации;

отмена 72-часовой проверки – государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках во время бронирования;

сокращение срока аннулирования отсрочки – срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций теперь будет составлять 5 дней;

обновление критерия средней зарплаты – для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней заработной платы;

электронное взаимодействие реестров – Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Срок действия бронирования работников от мобилизации для критически важных предприятий продлен до 31 марта 2024 года, после чего предприятия могут бронировать на 12 месяцев.