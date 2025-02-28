Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств. Про це пише 24 Канал із посиланням на Тараса Мельничука.

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Що це за нововведення

Зміни стосуються врахування мобілізованих працівників після ухвалення нового закону про мобілізацію, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Нововведення:

врахування мобілізованих працівників – до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після ухвалення нового закону про мобілізацію;

скасування 72-годинної перевірки – державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;

скорочення строку анулювання відстрочки – термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій тепер складатиме 5 днів;

оновлення критерію середньої зарплати – для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;

електронна взаємодія реєстрів – Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Термін дії бронювання працівників від мобілізації для критично важливих підприємств продовжено до 31 березня 2024 року, після чого підприємства можуть бронювати на 12 місяців.