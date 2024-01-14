Хто саме не підлягає бронюванню від мобілізації, пише 24 Канал. Зауважимо, що можна виділити дві категорії осіб.

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Кого не можна бронювати

Не можуть бути заброньовані від мобілізації особи, які мають відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Друга категорія – військовозобов'язані, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності. Вони вказані у листі Міноборони від 11 березня 2022 року. У цьому листі зазначено, що рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ.

Так, заборонено бронювання військовозобов'язаних, які мають спеціальності рядового та старшинського складу. Зокрема: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Також заборонене бронювання офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Зверніть увагу! Про які саме спеціальності йдеться, детальніше можна переглянути за посиланням у наказі Міноборони.

Яка різниця між бронюванням та відстрочкою