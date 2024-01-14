Кто именно не подлежит бронированию от мобилизации, пишет 24 Канал. Заметим, что можно выделить две категории.

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Кого нельзя бронировать

Не могут быть забронированы от мобилизации лица, имеющие отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Вторая категория – военнообязанные, имеющие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности. Они указаны в письме Минобороны от 11 марта 2022 года. В этом письме говорится, что решение принял Главнокомандующий ВСУ.

Так, запрещено бронирование военнообязанных, имеющих специальности рядового и старшинского состава. В частности: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 07, 07, 07 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 14, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 30, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Также запрещено бронирование офицерского состава по группам ВУС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Обратите внимание! О каких именно специальностях идет речь, подробнее можно просмотреть за ссылкой в приказе Минобороны.

Какая разница между бронированием и отсрочкой