24 Канал традиционно вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком подготовили ответы на самые распространенные вопросы бронирования работников предприятий.

Читайте также Правительство обнародовало новый порядок бронирования работников во время мобилизации

Правила бронирования касаются военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые критически важны для экономики, или на предприятиях, производящих товары и оказывающих услуги военным.

Собственно порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения был разработан Министерством экономики и утвержден постановлением правительства №76.

Юрист объясняет, что сам факт работы лица в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления не влечет автоматическое бронирование, поскольку:

  • соответствующее лицо должно быть военнообязанным, что свидетельствует о том, что лица, у которых имеется такой учетный документ, как удостоверение о приписке к призывному участку, не могут быть забронированы;
  • не могут быть забронированы лица, работающие на должностях, которые не являются определяющими для обеспечения устойчивого функционирования предприятий, отраслей и не являются дефицитными на рынке труда и могут быть заменены гражданами-невоеннообязанными или не относящимися к профессиям, обеспечивающим производство продовольствия (разнорабочий, подсобный рабочий, рабочий фермерского, охранник, дежурный, кладовщик, диспетчер, повар, пекарь, менеджер по продажам, юрисконсульт, член общественной организации, продавец продовольственных товаров и т.п.). Это требование распространяется на все категории лиц, которые могут быть забронированы.
  • военнообязанные, которые занимают должности первой – четвертой категорий должностей в органах местного самоуправления, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников.

  • предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;
  • сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
  • предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
  • предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);
  • у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
  • предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".

Учитывая критерии, можно сделать вывод, что быть забронированным по этому основанию смогут только работники крупных предприятий и крупных налогоплательщиков, которых в каждом регионе незначительное количество. Поэтому только работники общеизвестных брендов и лидеров отраслей смогут получить бронирование по этому основанию, – убежден юрист.

Какие еще предприятия и организации определены как критически важные:

  • специализированные учреждения ООН;
  • зарубежные дипломатические учреждения в Украине;
  • представительства донорских учреждений;
  • исполнители проектов международной технической помощи;
  • представительства международных организаций;
  • международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты на средства международных партнеров.

Сколько нужно критериев, чтобы получить статус критически важного предприятия

Соответствие всем 7 критериям приветствуется, но все же не обязательно, чтобы предприятие признали критически важным. В Кабмине считают. что предприятие должно соответствовать не менее трем критериям из семи.

Есть ли исключение

  • Руководители органов власти или предприятий должны подать на согласование Генштаба ВСУ перечень работников, которых следует забронировать.
  • Бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны для того, чтобы предприятие продолжало работать.
  • После согласования списка в Генштабе (для госслужащих – в СБУ или разведке), окончательное решение о бронировании принимает Минэкономики. После этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры укомплектования, где работникам выдают соответствующее выписку об отсрочке.
  • Такое право имеют руководители предприятий, которые должны определиться, кто им нужен.

На какой срок действует отсрочка

Государственные служащие имеют право получить бронирование до конца мобилизации, а все остальные работники – всего на полгода, то есть 6 месяцев. В то же время отсрочка от призыва на военную службу на время мобилизации, предоставленная военнообязанным решениями Минэкономики, действует в течение срока, на который она предоставлена.

То есть бронирование – это только одно из оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации,
– объясняет юрист Владислав Юрчак.

Важным признаком бронирования является его срочный характер, в частности, срок бронирования конкретных военнообязанных определяется в решениях Минэкономики, однако не может превышать:

  • срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • шесть месяцев – для остальных военнообязанных.

То есть, работники оборонных предприятий, предприятий в области критической инфраструктуры, а также выполняющих мобилизационные задачи могут быть забронированы на 6 месяцев, в отличие от работающих в органах государственной власти и местного самоуправления и которые могут быть забронированы до окончания мобилизации.

В конце концов, "измены нет", поскольку такой срок может быть продлен, и при условии соответствия требованиям закона деятельности предприятия соответствующие бронирования могут продолжаться неограниченное количество раз, пока предприятие будет соответствовать установленным критериям,
– замечает юрист.

К теме Как забронировать военнообязанного

  • Госслужащие на должностях категорий "А" и "Б",
  • руководители министерств и их заместители,
  • руководители государственных органов, их заместители.

Также обязательному бронированию подлежат руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и заместители, а также работники патронатных служб и топливно-энергетических предприятий.

Могут, но не все категории. В частности, правительство своим постановлением внесло изменения, касающиеся выезда за границу чиновников и госслужащих разных уровней.

Если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках,
– подчеркивает юрист.

Законодательством не предусмотрена возможность бронирования таких лиц, поскольку оно оперирует понятием исключительно "работник". А работником считается исключительно то лицо, которое выполняет свою работу на основании трудового договора, получает заработную плату, с которой уплачивается ЕСВ и НДФЛ, имеет трудовые гарантии и т.п., – объясняет юрист Владислав Юрчак.

При этом, по его словам, если учесть критерии, то при возможности признания предприятия критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, учитывается именно средняя заработная плата работников, а не объем средств, уплаченных каждому ФЛП на основании договоров.

По его мнению, соответствующие законодательные положения как раз направлены на то, чтобы вывести IТ-сектор и остальные секторы из "частичной тени" для того, чтобы люди работали как наемные работники, а не как ФЛП. И здесь есть два момента – положительный и отрицательный.

Положительный:

  • работники получат право на бронирование;
  • работники будут защищены социальными гарантиями;
  • государство получит значительно большие налоги по сравнению с теми, которые сейчас уплачиваются ФЛП.

Отрицательный

  • это может привести к выходу компаний с рынка Украины, поскольку именно возможность пребывания работников как ФЛП на упрощенной системе позволяла экономить средства бизнеса.
  • Фактически указанные критерии будут способствовать переходу компаний по работе с ФЛП на работу по трудовым договорам. Главное, чтобы это не привело к тенизации заработных плат работникам и частичным выплатам "в конвертах".
Документы, подтверждающие бронирование, следует носить при себе. В случае вручения повестки на улице их нужно показать.

Если же повестку вручили, то с подтверждающими бронирование документами необходимо прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где эту повестку аннулируют.

Бронирование может быть прекращено в следующих обстоятельствах:

  • истечение срока действия бронирования;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа), или его отмена;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период;
  • ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, компании, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Читайте полную версию документа о бронировании здесь: