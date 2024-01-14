В эфире телемарафона глава фракции "Слуга народа" рассказал, что сроки по соответствующему внесению не обсуждались. В то же время Давид Арахамия заверил, что парламент соберется для рассмотрения законопроекта в любой день, передает 24 Канал.

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Сроки не обсуждались

Мы не обсуждали сроки. Мы сказали так, что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночь. Если нужно, мы все соберемся и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ,

– подчеркнул нардеп.

Также отметил, что способ мобилизации, предложенный в первой версии законопроекта, "не устраивает много политических сил". Мол, поэтому законопроект вернули инициаторам, чтобы они вместе с военными наработали в правительстве новое решение.

"Предоставили им эти предложения, которые мы за эти 5 дней наработали. Сказали — вот наши предложения, рекомендации и все такое. И говорим: "Давайте вы наработайте, приходите к нам с другим каким-то форматом. Потому что тот формат, который предложили, он не имеет поддержки ни в обществе, ни в парламенте", — объяснил глава фракции.

Арахамия также сказал, что предложений к законопроекту, которые предоставил профильный комитет, было много. В частности, по вопросу мобилизации транспорта в ФЛП.

Мы сказали, что такого быть не может. Мы сказали о лицах с инвалидностью, что мы не допустим того, чтобы лица с инвалидностью III группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов или больных туберкулезом. Зачем это в армии? Там на самом деле очень много вопросов,

– подчеркнул нардеп.

Добавил, в частности, и относительно повестки по электронной почте. Арахамия сказал, что вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, потом начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа.

В то же время нардеп отметил, что правила мобилизации нужно менять. Однако менять их так, чтобы были соблюдены и права человека, и все другие действующие законы в Украине.

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