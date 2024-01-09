3 января 2024 года. Украина провела самый масштабный обмен пленными – домой вернулись 230 военных и гражданских. Среди них – защитники Мариуполя и "Азовстали". Однако, к сожалению, ни одного бойца "Азова".

Освобожденные защитники и защитницы находились в плену почти 600 дней. Еще более 1,5 тысячи их побратимов до сих пор остаются в руках врага. Все они в мае 2022 года выполнили приказ и вышли из "Азовстали".

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Весна 2022 года. Россия проиграла битву за Киев, отступила от Чернигова и Сум, смирилась с неудачной попыткой захвата Харькова. Мир ужасают кадры из Бучи, а Изюм страдает от ежедневных ракетных ударов. В оккупированных Херсоне, Мелитополе и Энергодаре люди уже не выходят на митинги против оккупации – россияне открывают по ним огонь. Волноваха и Попасная – уничтожены. Артиллерия бьет от Черниговщины до Николаевщины.

А в Мариуполе – ад. Город с начала марта в окружении, Силы обороны уже на заводе "Азовсталь" и продолжают борьбу. Весь мир наблюдает за трагедией некогда полумиллионного города, где уже погибли десятки тысяч человек. И еще большая трагедия – тысячи защитников воюют в полном окружении, их запасы иссякают. У противника полное преимущество в технике и в личном составе.

Деблокада военным путем стала невозможной.

На 86-й день борьбы за город Денис "Редис" Прокопенко получил приказ от высшего руководства Украины прекратить оборонные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

С 20 мая 2022 года город Марии находится в оккупации – в этот день из бомбоубежищ "Азовстали" вышли последние защитники города, командиры гарнизона "Мариуполь". Более 2 тысяч воинов оказались в плену.

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Защитники Мариуполя – люди, державшие героическую оборону против россиян 86 суток и внесшие огромный вклад в защиту страны.

К счастью, часть военных удалось обменять. К сожалению, большинство из них уже 600 дней в плену. Над многими защитниками-азовцами россияне до сих пор проводят показательные судилища с абсурдными обвинениями.

Поэтому сегодня 24 Канал рассказывает и напоминает, какими были сражения на "Азовстали", последние недели обороны и выход Сил обороны из Мариуполя. Чтобы восстановить в нашей памяти те события и напомнить о тех, за кого должны бороться каждый день.

Небо – единственный путь в Мариуполь

Март – апрель 2022 года. Уже несколько недель Силы обороны вынуждены бороться с россиянами в блокадном Мариуполе. Этот город не сдается, но до передовых позиций ВСУ отсюда не менее 70 километров.

Мариуполь, март 2022 года: смотрите видео

Военная деблокада – один из сценариев для Мариуполя, однако все больше и больше он кажется скорее чудом, чем реальным планом. А времени становится меньше и нужно срочно искать решение для того, чтобы выиграть время. Бойцам нужны продовольствие и боеприпасы, а раненым – помощь. Поэтому военное руководство Украины во главе с ГУР МО приняло решение, казавшееся сумасшедшим, но дававшее шанс на спасение воинов – авиапрорывы на "Азовсталь".

Эту операцию планировали долго, и каждый, кто соглашался на то, чтобы лететь в Мариуполь, понимал все риски и то, что с вероятностью 90% это билет в один конец. Надежда на успех есть, но такая операция слишком опасна. Еще никто в истории не совершал авиапрорывы через такую плотную вражескую ПВО в блокадный город. Кроме украинцев.

С аэродрома Днепра до линии фронта на Запорожье полет длится более 30 минут, а дальше даже дышать страшно, ведь здесь оккупированная территория. Нужно лететь низко, чтобы остаться незамеченным для вражеских радаров. Путь – к Азовскому побережью. Дальше – Мариуполь. Маршрут оккупированной территории занимает более 40 минут, но каждая секунда – вечность. И когда удается приземлиться на заводе, ощущается временное облегчение. Но ненадолго – нужно быстро разгрузиться, забрать раненых и лететь по тому же пути назад.

"Авиапрорыв на "Азовсталь". Небо": смотрите видео

Эта операция позволила обеспечить защитников Мариуполя противотанковыми комплексами, пополнить запасы боеприпасов, продовольствия, лекарств и эвакуировать раненых. Кроме того, во время авиапрорывов на "Азовсталь" прибывали бойцы, которые оставались на заводе и бок о бок с побратимами защищали город.

К слову. В июне 2022 года мы говорили с Михаилом – военным, который добровольцем улетел в заблокированный Мариуполь. Это был первый полет, когда на помощь защитникам "Азовстали" летели их побратимы. Впоследствии из-за тяжелого ранения Михаила снова эвакуировали вертолетом, но уже из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Полный разговор с бойцом читайте по ссылке.

Первые 4 авиарейда прошли вполне успешно, хотя четвертый экипаж приземлялся уже не на "Азовстале", а в мариупольском морском порту, потому что россияне били по площадкам завода, где выгружались прошлые экипажи.

Однако в один из вертолетов пятой миссии попала ракета, но не разорвалась – ему чудом удалось долететь назад. Вертолеты шестой миссии вражеская ПВО сбила по пути на подконтрольную государству территорию.

К слову 2.0. В прошлом году нам удалось поговорить и с артиллеристом Александром – он как раз был участником эвакуации из Мариуполя, когда вражеская российская ПВО подбила их вертолет. Однако тогда украинские пилоты успешно справились с управлением, а бойцы прилетели в Днепр. Полный разговор с Александром – по ссылке.

В целом Украина совершила 7 авиапрорывов на "Азовсталь" с участием 16 вертолетов. Все борта долетели до Мариуполя, привезли несколько тонн необходимого груза, системы Starlink, что позволило нашим бойцам наконец выйти на связь, и даже усиление для личного состава. Однако на обратном пути из "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию 3 борта сбили, и их экипажи, к сожалению, погибли.

После последних авиапрорывов небо закрылось. Они стали невозможными из-за интенсивной вражеской ПВО, которая буквально караулила новые рейсы. Защитники Мариуполя остались без возможности пополнять запасы и эвакуации тяжелораненых побратимов.

Круг вокруг "Азовстали" сужается. Ад не заканчивается.

Минимум еды и постоянные удары: жизнь на "Азовстали"

Взрыв. Еще один. И снова. Удар. Стены убежища затряслись. Для тысяч людей, которые сейчас находятся здесь, на "Азовстали", остается только думать: прилетит в их укрытие или в соседнее?

А сколько уже похоронено под завалами этого комбината? Наверное, знает только Бог.

Последствия ударов по "Азовстали": видео полка "Азов"

Если ад действительно существует, то он сейчас здесь, в Мариуполе. В городе Марии – уничтоженном, замученном и сожженном. Все дни здесь слились в один. День ужаса и препятствий. День утрат.

Несколько дней назад бойцы на заводе праздновали Пасху. Под звуки бомб воины делили сухари с вареньем – такая теперь Пасха, мариупольская, военная. Радость была, но из-за праздника ли? Или все-таки из-за того, что еще один день удалось пережить?



Пасха на "Азовстали" / Фото из сети

Еда точно уже не в списке того, что заставляет здесь радоваться. Да и ели бойцы большей частью не чаще раза в день.

Хотя ситуация от бункера к бункеру отличается. Где-то еды больше, где-то меньше. Единственное, что общее – ее не так уж много. Отсутствие путей пополнения запасов свидетельствовало о единственном – они рано или поздно иссякнут.



Мариуполь. Апрель 2022 года / Фото полка "Азов"

Несмотря на это, оборона завода продолжается, хотя противник и захватил командные высоты вокруг завода – для россиян "Азовсталь" уже как на ладони. Но бойцы на позициях готовы и дальше бороться. Среди них Дмитрий Данилов – командир 1 роты 1 батальона полка "Азов". Как вспоминает боец, о нормальном сне и еде каждый из побратимов уже давно забыл. Но сдаваться не собирается никто.

Это были времена, когда бойцы, державшие в тех условиях свои позиции, из еды могли иметь по 2 горстки риса. Когда люди гнили живьем, а гной в их ранах съедали черви. Этакая личинкотерапия. Времена без питьевой воды, без нормального сна, без адекватных условий гигиены. Нам было несладко, но у нас было оружие в руках и мы были готовы держать бой,

– вспоминает Дмитрий.

Защитник добавляет, что тогда все, что происходило в Мариуполе, превратилось для него и побратимов в один день ужаса, который никак не заканчивается.

"Есть такой термин blurday – это когда все превращается в один бесконечный день. Ты привыкаешь ко всему и не можешь выделить что-то особенно ужасное, потому что ужасно все. Я помню, как ФАБами разбило наш самодельный госпиталь с ранеными и операционную, помню 8 мая, помню запах разложения тел, который в последние дни постоянно висел в воздухе. Каждый день был днем новых препятствий, новых потерь, но и новых достижений", – рассказывает боец.



Завод "Азовсталь" во время боев / Фото, предоставленное 24 Каналу

Патрульный полицейский Святослав Юзик в то время был на передовых позициях на заводе. Каждый день российские удары, обстрелы. Но теперь боец вспоминает, что порой обстрелы "пополняли" запасы пищи.

Вот бывает, после минометного обстрела от обломков или взрывной волны упадет какая-то перепелка или что-то такое. Вот и есть дополнительное питание,

– вспоминает Юзик.

Сколько еще придется быть здесь – неизвестно. Запас продуктов на вес золота. Бойцы перетирали крупу в муку и делали из нее лепешки, которые для многих были единственной пищей. И даже в таких условиях каждый пытался поддерживать порядок в быту.



Быт на "Азовстали" / Скриншот из сообщения Дмитрия Данилова, предоставленный редакции

Лечить нельзя оставить: как выживали раненые

Каждый день как последний. Именно так можно охарактеризовать происходящее здесь, в Мариуполе. Россияне беспощадно бьют по заводу, количество авиабомб, которые враг сбрасывает на завод – колоссальное.

Каждый день кто-то слышит слова "200-й" и "300-й". Но что хуже? Погибнуть или получить ранение, когда лекарств уже нет от слова вовсе. Ребятам приходится искать муравьев и класть их на свои раны, чтобы те ели гнилую плоть.

Раненые защитники Мариуполя: фото полка "Азов", Дмитрий Казацкий

Джек Лондон когда-то писал о жажде жизни, но настоящая жажда – это то, что происходит здесь. Здесь люди каждый день прощаются с жизнью, но до последнего держатся за нее. Не благодаря, а вопреки.

Гниющие раны, жгучая боль и чувство голода, которое пронизывает полностью – это то, с чем столкнулся чуть ли не каждый раненый. Антибиотики – едва ли не единственное лекарство, которое еще было. Когда те, кто оставался в строю, могли добывать себе пищу, тяжелораненые этого сделать не могли. Горстка каши в день – единственное, что можно себе позволить. А для истощенного ранением организма катастрофическое недоедание – большое испытание.

Нечем было лечить. Сначала кололи какие-то обезболивающие, а потом уже дошли до того, что обезболивающие – это был "Парацетамол". Это считались "самые тяжелые" таблетки, потому что других не было. Бинтов тоже не было. Перевязки, помню, были раз в 5 – 7 дней. У меня была сквозная рана от ВОГа – вырвало мышцу, повредило нервные окончания, перебило артерию. Кость не задело, но рана начала гнить. Моя первая перевязка была через 8 дней. Тогда уже все загнило. А потом операцию сделали, зашивали артерию и еще больше что-то занесли туда. Там условия такие, там по-другому тяжело было. К врачам претензий никаких. Они делали, что могли,

– рассказывал боец с позывным "Пастор" в интервью 24 Каналу.

Святослав Юзик, патрульный полицейский, 13 мая получил ранение во время российского обстрела – обломок повредил ногу. Тогда ему уже не нашлось места в госпитале завода – он был переполнен тяжелоранеными. Поэтому ему оказали первую медицинскую помощь, остановили кровотечение и дали антибиотики. Медики сделали все, что могли в таких условиях, чтобы спасти жизнь.

Павел Пиковец – боец Донецкого гарнизона ГПСУ, получил ранение во время прорыва на "Азовсталь" в апреле. Тогда из-за серьезного ранения руки он потерял много крови и некоторое время даже не мог сам ходить. Выходившие на позиции бойцы искали аптечки в автомобилях, чтобы добыть хоть какие-то лекарства и бинты для пострадавших побратимов.

Перевязки раненым делали гораздо реже, чем это нужно, потому что просто не было возможности и достаточно средств. Сначала раненые ели 2 раза в сутки, но когда продовольствия становилось меньше, то еду давали раз в день и порции были все меньше. В то время еду нужно было беречь – неизвестно, сколько еще предстоит провести здесь.

Очевидно, что для восстановления раненым нужно больше еды, но это было невозможным, потому что еды становилось все меньше и меньше,

– вспоминает Павел.

Еще когда происходили авиапрорывы, несколько тяжелораненых удалось эвакуировать с завода. К сожалению, на подконтрольную Украине территорию долетели далеко не все, потому что не каждый вертолет долетел. Теперь же раненые здесь обречены.

8 мая российская ФАБ разбила самодельный госпиталь и операционную. Раненые, находившиеся там, погибли.

Стало очевидным одно – нужно что-то делать. И не столько ради себя, сколько ради тех, чьи раны сейчас гниют в бункерах. Спасти раненых побратимов.

Последствия ударов по "Азовстали": смотрите видео

Поэтому пока в оккупированном Мариуполе командиры гарнизона планируют хоть какие-то варианты спасения раненых побратимов, родные защитников собираются в Киеве и других городах Украины и мира.

Как жить, когда твой родной человек в аду

В сотнях километров от Мариуполя живут те, чье сердце на "Азовстали". Любимые жены, матери и отцы, братья и сестры, дети бойцов.

И что же сложнее: понимание, что велика вероятность того, что твой родной человек обречен, или то, что ты не можешь ничего сделать?

Когда ситуация стала еще сложнее, а самые родные люди буквально находились в аду, сидеть сложа руки стало невозможным. Нужно было действовать и помочь родным и их побратимам. Нужно обратить внимание на мир, кричать так, чтобы услышали все. Гарнизон Мариуполя нужно спасти.

Анна, невеста Дмитрия Данилова – бойца полка "Азов", несколько дней назад получила сообщение от любимого, написавшего, что ситуация становится все хуже и неизвестно, сколько все так сможет продолжаться. Потому вместе с женами других бойцов они решили действовать.

"У нас, родных азовцев, к этому моменту уже были чаты для коммуникации между собой. В одном из них мы обсудили и решились на первую за время полномасштабной войны акцию SAVE MARIUPOL. 19 апреля приехали в Киев на Софийскую площадь, нас было до 10 человек", – рассказывает Анна.

Тогда на акцию родные защитников пригласили журналистов и видеографа, чтобы тема получила большую огласку. На акции была и наша корреспондентка 24 Канала.

Первая акция в поддержку защитников Мариуполя / Фото Екатерины Гаценко

Через несколько дней Анна получила от Дмитрия неутешительное сообщение о том, что "ситуация ухудшается". И, как признается девушка, у нее было ясное понимание, что "я делаю недостаточно".

Акции в Киеве продолжались, но родные военных понимали, что призывать мир, будучи в Украине, может быть не столь эффективно. Поэтому через 5 дней, 24 апреля, четыре девушки – Анна Науменко, Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк и Ольга Андрианова уехали за границу. Поехали к человеку, который, как тогда казалось, может помочь. К Папе Римскому Франциску.

В Италии женам удалось поднять большой медийный интерес к теме Мариуполя через свои собственные истории – они – любимые тех, кто сейчас фактически обречен. История, словно из голливудского фильма ужасов, а не украинской реальности.

Но никто до конца не понимал, что нужно и как правильно делать. Например, родные ехали на несколько дней в Италию, чтобы в Ватикане встретиться с Папой, но организация аудиенции – длительный процесс. Следующие дни могли быть вечностью, но девушки решили общаться со СМИ, чтобы на весь мир говорить о Мариуполе. И это работало – запросов на интервью становилось очень много.

Тем временем в Мариуполе бойцы делали фото и видео, на которых демонстрировали, как приходится выживать – все это присылали родным, а они передавали иностранной прессе.

Мир должен видеть и понимать.

11 мая состоялась долгожданная встреча с Папой Римским. Жена Дениса "Редиса" Прокопенко Екатерина и Арсена Федосюка Юлия встретились с понтификом, рассказали об "Азовстали", своих любимых и их побратимах. Попросили помощи и передали фото раненых, чтобы Папа понимал, кому нужна помощь.



Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк на встрече с Папой Франциском / Фото пресс-службы Ватикана

Время шло, а вопрос эвакуации защитников из "Азовстали" с места не тронулся. Часть родственников бойцов из Мариуполя уехали в Турцию, часть в Германию, а затем – во Францию.

Девушки вчетвером продолжили информационную кампанию уже в Германии, а затем – во Франции, где при содействии украинского посольства планировалась их встреча с Эммануэлем Макроном.

Параллельно другая группа родных защитников Мариуполя уехала в Турцию.

Эвакуация гражданских и детей из бункеров завода – задача №1

Вместе с военными в бомбоубежищах завода было несколько сотен гражданских, скрывавшихся от российских обстрелов. Для командиров гарнизона эвакуация гражданских стала пунктом №1. Далее – эвакуация тяжелораненых бойцов и тел погибших побратимов.

Многие попытки вывезти гражданских с завода заканчивались ничем – так называемые "зеленые коридоры" обстреливали, процесс эвакуации срывали. Только в начале мая удалось договориться о том, чтобы мариупольцев, которые были на заводе, вывезли на подконтрольную Украине территорию.



3 мая в Запорожье прибыла первая колонна с эвакуированными из "Азовстали" / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Среди тех, кто хотел уехать, была Виктория Обидина – фельдшер, которая после начала полномасштабного вторжения стала боевым медиком на заводе и оказывала первую помощь раненым бойцам. Все это время в подземельях "Азовстали" вместе с ней находилась 4-летняя дочь Алиса. Девочка помогала маме, раздавала раненым обезболивающие таблетки, часто пела, что временами отвлекало от страшной жизни.

Поэтому, когда началась эвакуация гражданских, командир приказал Виктории переодеваться в гражданскую одежду и ехать вместе с дочерью, потому что среди медиков она была единственной, кто здесь был вместе с ребенком.

Так Виктория попала на фильтрацию в Безымянном. Проверку оккупантов женщина не прошла, поэтому россияне сказали ей, что забирают в плен, а Алису отправят в детский дом. В палатке, где были гражданские, Виктория познакомилась с женщиной, которая стала расспрашивать ее о том, что с ней случилось и почему она такая грустная. После этого разговора медик написала доверенность на ребенка на имя этой женщины.

7 мая эвакуационная колонна двинулась, и Виктории удалось смешаться с толпой, сесть в автобус и сбежать из фильтрационного пункта, но в Мангуше их остановили. Викторию узнали и приказали брать вещи и ребенка и выходить. Все же женщина убедила оккупантов оставить Алису в покое, поэтому ребенок уехал в Запорожье, а Виктория попала в плен.

В Мангуше колонну остановили. Они уже знали кто я, потому что нас фотографировали. Россияне сразу подошли ко мне и сказали: "Бери ребенка, вещи и – на выход". Там меня допросили и сказали брать дочь с собой. Я отказалась и сказала: "Если вам нужна я, то зачем ребенок?" Они долго совещались, а потом позволили Алисе поехать в Запорожье, а меня забрали уже по этапу,

– рассказала Виктория в интервью 24 Каналу.



Алиса – дочь Виктории Обидиной, с которой ее разлучили оккупанты / Фото, предоставленное 24 Каналу

Колонна, которой пыталась уехать Виктория, была последней. В тот день операция по эвакуации гражданских завершилась. Россияне снова начали бить из всего оружия по заводу и прорываться на саму "Азовсталь".

Выбор без выбора: почему гарнизон Мариуполя согласился на выход

Ситуация становилась сложнее не каждый день, а каждый час. Бои на заводе продолжаются, россияне бьют по нашим военным из самолетов, кораблей, танков, артиллерии и т.д. Раненых все больше.

8 мая, когда обстановка на "Азовстали" уже была критической, нам удалось поговорить со Святославом "Калиной" Паламарем – заместителем командира "Азова". Тогда он рассказал, что после первого этапа эвакуации гражданских идет подготовка второго этапа – эвакуации раненых и медиков с завода. Ею снова лично занимался Денис Прокопенко. Но в то время никто не знал, получится ли договориться.

Через несколько дней командир "Азова" и всего гарнизона Мариуполя Денис "Редис" Прокопенко собрал офицеров на совещание. Пришедшие узнали о возможности выхода в плен с возможностью затем обмена. "Редис" объяснил, что нужно вывести раненых, а россияне не соглашаются только на их обмен.

Как вспоминает начальник штаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич, тогда вариант прекращения обороны Мариуполя без приказа никто из азовцев вообще не рассматривал. Даже когда речь шла о деблокаде, военные были готовы просто сделать коридор для раненых, а те, кто может вести бой, остались бы в Мариуполе. То есть сначала плен рассматривался только в отношении раненых.

"Мы понимали, что будем предлагать отдать раненых, чтобы их обменяли на российских военных, которые даже не были ранены. Но враг полностью отказался от этого", – рассказывает "Тавр".

Поэтому вариантов остается только 2 – либо выйти всем, либо погибнуть здесь всем.

Среди офицеров "Азова" было понимание ситуации полностью, поэтому больших дискуссий не было. Были предложения других офицеров – вырываться из Мариуполя и идти на прорыв – на что мы ответили, что своих раненых не бросим. Как, например, это сделал полковник Баранюк – бросив своих раненых и большую часть 36 бригады,

– вспоминает военный.

Он добавляет, что лично склонялся к варианту биться до последнего в Мариуполе, потому что был убежден, что гарнизон сдерживает колоссальное количество российских войск, и если бы не эта оборона, то оккупанты были бы где-нибудь в окрестностях Запорожья.



В таких условиях находились раненые / Фото, предоставленное 24 Каналу

На решение у бойцов было немного времени. Однако то время использовали по-максимуму. "Редис" лично выходил на переговоры с российской стороной относительно условий плена. Такой шаг офицеры сочли слишком рискованным, ведь вероятность того, что командир мог не вернуться, существовала. Однако "Редис" возвращался каждый раз.

Осталось принять окончательное решение. Денис Прокопенко тогда общался с президентом Зеленским и главкомом Залужным. От них получил приказ и 16 мая огласил его бойцам на "Азовстале".

Под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов, которых каждый день становилось все больше и которые каждый день медленно умирали без медикаментов, мы и приняли такое решение. Прекращение обороны было согласовано с руководством государства, а мы, военные, выполнили приказ. И даже если бы был приказ стоять до последнего бойца – "Азов" бы эту команду выполнил тоже,

– добавляет Богдан Кротевич.



Богдан "Тавр" Кротевич на "Азовстали" / Фото из сети Сандры Кротевич

"Стопер" прибыл на "Азовсталь" во время авиапрорыва и тогда помогал гарнизону Мариуполя отбивать вражеские атаки. В тот день он вернулся с позиций и увидел, что на заводе суета. В ответ на вопрос о происходящем услышал, что готовится выход и сейчас "Редис" сам все объяснит.

"Стопер" во время боев за Мариуполь / Фото, предоставленное 24 Каналу

Командир гарнизона Мариуполя пояснил, что моральное состояние бойцов на заводе уже не то, каким было, и нужно спасти раненых, вывезти тела погибших. Россияне не соглашаются на условие исключительно эвакуации раненых, поэтому другого выхода нет – нужно выйти с завода и в рамках обмена пленными через несколько недель вернуться на подконтрольную Украине территорию. Бойцы с этим согласились. "Редис" подчеркнул, что гарнизон не сдается, а выполняет приказ о сохранении жизни защитников.

В то же время "Стопер", уже не раз думавший о своей гибели, не мог думать и о плене, поэтому для себя решил, что останется на заводе. Командир и побратимы отнеслись к такому решению с пониманием. Друг, который сначала тоже хотел оставаться, передумал, так что "Стопер" остался сам.

Каждый мне пожал руку, пожелал удачи. Кто что мог, то и оставил. Один парень отдал мне часы, которые ему подарила жена. У кого были какие-то деньги – тоже отдали мне. Фонарик тоже отдали. Ребята ушли в плен, а я остался в своем так называемом тайнике,

– вспоминает боец.

Оставаться на заводе и выходить через оккупированную врагом территорию было сверхрискованным вариантом. Пока шел выход бойцов, "Стопер" оставался на "Азовстали". А потом через оккупированную территорию выходил из Мариуполя.

"Приказ выполнен": как завершилась оборона Мариуполя

Бои продолжались до последнего момента, но 16 мая "Редис" опубликовал видеообращение, в котором ясно указал на то, что начинается выход гарнизона с завода.

В управлении подразделениями всегда есть риск; на войне нет полностью безопасных планов и операций, ты всегда рискуешь. Главное – осознать, просчитаны ли все риски, проработан ли план "Б", отдался ли ты полностью этому плану, который должен сочетать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно поэтому война – это искусство, а не наука: когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством,

– заявил тогда "Редис".

Командиры всех видов войск передали приказ о выходе своим бойцам. "Азовцы" выходили по непосредственному приказу "Редиса", бойцы ГПСУ - по приказу командира Валерия Падителя, морпехи – по приказу Сергея "Волыны" Волынского, полицейские – по приказу Михаила Вершинина, руководителя патрульной полиции Мариуполя.

Важно. Между тем в Париже жены четырех бойцов гарнизона Мариуполя общаются с журналистами из Южной Кореи. Девушки только что рассказали на конкретных примерах, почему для украинских бойцов плен – не вариант, что нужна экстракция (вывод на территорию третьего государства до завершения войны – 24 Канал).



Но разговор их прерывает сообщение, поступившее на 4 мобильных телефона одновременно: "Гарнизон Мариуполя начинает выход с завода "Азовсталь".

Обращение "Редиса": смотрите видео

16 мая. Вечером россияне спешили сообщить, что с завода вывезли 264 бойца. В основном в тот день с завода эвакуировали тяжелораненых, которые не могли самостоятельно выйти. На следующий день продолжился выход раненых.

Последние дни обороны Мариуполя были значительно тише предыдущих. Можно было выйти из бункера, позвонить по телефону или написать родным, если поблизости был Starlink. Дмитрий и Анна успели списаться перед тем, как ее любимый вышел с завода. Они давали друг другу наставления, а Дмитрий пошел складывать оружие с единственной мыслью – словами его любимой: "Это же не продлится вечно".

Каждый, кто выходил, давал наставления родным. Богдан "Тавр" Кротевич сказал сестре и родителям ни в коем случае не общаться с представителями России, кем бы они ни были и что бы ни предлагали. Уже тогда у него закрадывались подозрения, что россияне не соблюдут договоренностей.

Когда были переговоры с ГРУ, часть из нас думала, что договоренностей будут придерживаться. Лично я понимал, как только мы сдадим оружие – от нас ничего не будет зависеть. Но альтернативы тогда не было,

– вспоминает "Тавр".

Бойцы выходили с завода без оружия и отчитывались перед своими командирами о том, что они выполнили приказ.

Россияне сообщали разные цифры и отсутствие полной информации с украинской стороны не дает представления о происходящем в Мариуполе. И здесь снова на связь из "Азовстали" выходит "Редис".

Последние слова командира "Редиса" перед выходом из "Азовстали": смотрите видео

Борьба за пленных продолжается

Вероятно, когда мир узнал о том, что гарнизон Мариуполя вышел с завода "Азовсталь" – многие наивно подумали, что это кульминация истории. Дальше – быстрый обмен и все.

Но в Украине ни у кого не было сомнений, что борьба не закончилась, и даже до кульминации еще далеко. Родные защитников Мариуполя не раз рассказывали иностранным журналистам, что плен – это не выход для украинских воинов, потому что россияне не те, кто соблюдал соглашения или конвенции. Вспомнить хотя бы, как еще в 2014 году боевики топором отрубили руку бойцу "Айдару" Василию Пелешу за татуировку трезуба или донецкую пыточную "Изоляция". Это все – ад, через который проходили украинцы.

И на этот раз чуда не произошло. Через месяц Украине удалось вернуть тяжелораненых воинов. Второй обмен должен был бы произойти примерно в августе, однако 29 июля россияне устроили страшный теракт в оккупированной Еленовке, где убили 53 бойца "Азова", обвинили в ударе Украину и сорвали переговоры по обмену.

Только 21 сентября 2022 года удалось провести следующий обмен и вернуть 215 бойцов, защищавших Мариуполь. Всего за полтора года произошло 20 обменов, во время которых в Украину вернулись около 800 бойцов.

Но большинство защитников Мариуполя уже больше 19 месяцев в российском плену. Некоторые – с ранениями, которые получили еще на "Азовстали", во время теракта в Еленовке и от пыток. Для большинства родных и близких пленников – это 19 месяцев тишины и полной неизвестности.

Публичное внимание к вопросу пленных – это важный элемент борьбы за их освобождение. Это дает надежду семьям и держит в тонусе причастных к проведению обменов персон. Конечно, есть полное понимание сложности этого вопроса, но ни один из путей не является простым. Легко ли было этим титанам держать оборону Мариуполя? До конца ли мы осознаем, сколько МЫ выиграли за это время? Это касается всего общества, а не только самих пленных и их семей,

– отмечает Анна Науменко, соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Россия же периодически замораживает все процессы обмена пленными, чем еще раз доказывает полное безразличие и к жизням собственных граждан, находящихся в плену в Украине. Враг отказывается возвращать себе своих граждан и передавать нам наших.

Важно! На данный момент, по данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в российском плену все еще находятся более 1 500 защитников Мариуполя, из которых около 700 – бойцы бригады "Азов".



Также вы можете встретить информацию о "900 пленных бойцах бригады "Азов". Речь идет об этих же 700 бойцах тогда еще полка "Азов" и 200 бойцах НГУ, которые весной 2022 года были отдельными подразделениями, а сейчас объединены в 12 бригаду специального назначения. "Азов").



Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя, Киев / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Весной 2022 года защитники Мариуполя сделали все для того, чтобы нанести максимальные потери противнику. Пока шли бои в Мариуполе, россияне не имели возможности перебросить много бригад и группировок на Киев, Харьков, Чернигов, Сумы. Врагу пришлось бросить силы в Мариуполь, потому что даже в условиях блокады потери были значительными. По состоянию на 8 мая 2022 года украинские воины уничтожили более 2 500 окупантов, еще 5 000 ранили. Кроме того, удалось уничтожить 60 вражеских танков и еще 30 вывести из строя. А бои продолжались вплоть до начала выхода из завода.

Те, кто вернулся из плена, говорят, что на "Азовстали" героями были не все, но сомнений нет в том, что абсолютное большинство ими были. Это люди, которые до последнего дня боролись и ежедневно прощались с жизнью, а в момент, когда возник вопрос жизни и смерти для раненых побратимов, все согласились с решением – нужно выходить.

Когда мы наблюдали за адом в Мариуполе, каждый из нас молился, чтобы воины выжили. И так или иначе мы получили этот шанс. Однако большинство бойцов более полутора лет своей жизни проводят во вражеском плену.

Что мы можем делать со своей стороны? Говорить о них, выходить на акции, распространять информацию о пленных в мире и поддерживать армию. Поддерживать бойцов, которые будут пополнять наш обменный фонд и выгонять врага из нашей страны.