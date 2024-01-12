Украинский лидер сказал об этом во время пресс-конференции с Риши Сунаком 12 января. Накануне Министр обороны заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о новом законе о мобилизации
Что касается законопроекта по мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедлив,
– пообещал президент Украины.
Владимир Зеленский добавил, что он сможет сказать о документе, когда увидит все детали.
Кстати, нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская рассказала, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке еще не видел нового законопроекта о мобилизации.
Законопроект о мобилизации: коротко
- После того, как законопроект о мобилизации, который в Верховной Раде 25 декабря зарегистрировал Кабмин, решили вернуть на доработку, то правительство само отозвало его из Рады. Документ должны доработать.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал, что инициатору законопроекта передадут предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах.
- В этот же день глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что министерство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Этот документ, по словам министра обороны, может быть внесен в Раду уже в ближайшее время.