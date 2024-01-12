Украинский лидер сказал об этом во время пресс-конференции с Риши Сунаком 12 января. Накануне Министр обороны заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о новом законе о мобилизации

Что касается законопроекта по мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедлив,

– пообещал президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что он сможет сказать о документе, когда увидит все детали.

Кстати, нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская рассказала, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке еще не видел нового законопроекта о мобилизации.

Законопроект о мобилизации: коротко