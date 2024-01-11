Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа". Давид Арахамия рассказал, что инициатору законопроекта также будут переданы предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах.

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Возвращают на доработку вместе с предложениями

Арахамия отметил, что на совещании были главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Заметил, что главный вопрос – это именно законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы.

Также депутат добавил, что его обсуждали в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией.

Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию,

– подчеркнул глава фракции.

Добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Арахамия отметил, что по результатам совещания, законопроект возвращают инициатору.

"Одновременно передаем предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах", – сообщил нардеп.

Кратко, что этому предшествовало