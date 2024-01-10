Итак, 10 января Давид Арахамия собирал народных депутатов из "Слуги народа". Впоследствии источник из фракции пообщался с журналистами и рассказал, что соответствующий законопроект будет возвращен на доработку.

Читайте также Есть серьезные нарушения: юрист в вопросах армии проанализировал мобилизационный законопроект

Законопроект отправят на доработку

Завтра комитет примет решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану,

– добавил собеседник издания.

Давид Арахамия собирал "слуг"

Журналисты сообщали, что, вероятно, 10 января, "Слуга народа" соберется на большое совещание. Во время него должны обсудить правительственный законопроект о мобилизации.

Обратим внимание, что в четверг, 11 января, Верховная Рада должна заняться рассмотрением соответствующего законопроекта в первом чтении. Но, как стало известно вечером 10 января, его планируют отправить на доработку.

Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,

– сообщают источники NV.