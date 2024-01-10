Итак, 10 января Давид Арахамия собирал народных депутатов из "Слуги народа". Впоследствии источник из фракции пообщался с журналистами и рассказал, что соответствующий законопроект будет возвращен на доработку.
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Законопроект отправят на доработку
Завтра комитет примет решение отправить на доработку, проголосовать в зале. Кабмин сразу внесет новую версию и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану,
– добавил собеседник издания.
Давид Арахамия собирал "слуг"
- Журналисты сообщали, что, вероятно, 10 января, "Слуга народа" соберется на большое совещание. Во время него должны обсудить правительственный законопроект о мобилизации.
Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,
– сообщают источники NV.
- Как пишут СМИ, вчера по этому поводу якобы собиралась "малая фракция". Речь идет о руководстве президентской политсилы и представителях в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.
- Собственно, 10 января вечером комитет Верховной Рады по нацбезопасности должен был подать рекомендацию относительно того, следует ли соответствующий документ выносить в сессионный зал, чтобы за него голосовали.