Отже, 10 січня Давід Арахамія збирав народних депутатів зі "Слуги народу". Згодом джерело з фракції поспілкувалося з журналістами та розповіло, що відповідний законопроєкт повернуть на доопрацювання.
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Законопроєкт відправлять на доопрацювання
Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом,
– додав співрозмовник видання.
Давид Арахамія збирав "слуг"
- Журналісти повідомляли, що, ймовірно, 10 січня, "Слуга народу" збереться на велику нараду. Під час неї мали б обговорити урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,
– повідомляють джерела NV.
- Як пишуть ЗМІ, вчора щодо цього буцімто збиралася "мала фракція". Мовиться про керівництво президентської політсили та представники в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.
- Власне, 10 січня ввечері комітет Верховної Ради з нацбезпеки мав подати рекомендацію щодо того, чи відповідний документ варто виносити до сесійної зали, щоб за нього голосували.