Отже, 10 січня Давід Арахамія збирав народних депутатів зі "Слуги народу". Згодом джерело з фракції поспілкувалося з журналістами та розповіло, що відповідний законопроєкт повернуть на доопрацювання.

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Законопроєкт відправлять на доопрацювання

Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом,

– додав співрозмовник видання.

Давид Арахамія збирав "слуг"

Журналісти повідомляли, що, ймовірно, 10 січня, "Слуга народу" збереться на велику нараду. Під час неї мали б обговорити урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Звернімо увагу, що у четвер, 11 січня, Верховна Рада мала б взятися за розгляд відповідного законопроєкту у першому читанні. Але, як стало зрозуміло ввечері 10 січня, його планують відправити на доопрацювання.

Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,

– повідомляють джерела NV.