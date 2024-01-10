Отже, 10 січня Давід Арахамія збирав народних депутатів зі "Слуги народу". Згодом джерело з фракції поспілкувалося з журналістами та розповіло, що відповідний законопроєкт повернуть на доопрацювання.

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Законопроєкт відправлять на доопрацювання

Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п'ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом,
– додав співрозмовник видання.

Давид Арахамія збирав "слуг"

Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,
– повідомляють джерела NV.

  • Як пишуть ЗМІ, вчора щодо цього буцімто збиралася "мала фракція". Мовиться про керівництво президентської політсили та представники в комітеті Верховної Ради з нацбезпеки та оборони.
  • Власне, 10 січня ввечері комітет Верховної Ради з нацбезпеки мав подати рекомендацію щодо того, чи відповідний документ варто виносити до сесійної зали, щоб за нього голосували.