Раніше стало відомо, що у четвер, 11 січня, Верховна Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію. Мовиться про перше читання.

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Арахамія терміново збирає фракцію "Слуга народу"

ЗМІ повідомляють, що ввечері, 10 січня, депутати президентської фракції будуть радитись, що робити з поданим Кабміном законопроєктом про мобілізацію.

Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,

– повідомляють джерела NV.

Також наразі відомо, що вчора з цього ж приводу вже буцімто збиралася "мала фракція", а саме – керівництво президентської політсили разом із її представниками в комітеті Верховної Ради із нацбезпеки та оборони.

За інформацією ЗМІ, комітет Верховної Ради із нацбезпеки має тільки сьогодні ввечері дати рекомендацію щодо того, чи варто виносити цей документ до сесійної зали на голосування.

Як зазначає NV, єдиної позиції в комітеті поки що немає. Усе нібито залежатиме від того, чи підтримають рекомендації. Наприклад, зміни щодо людей з інвалідністю III групи, чи щодо усунення антиконституційних норм стосовно обмежень.

Що відомо про поточні зміни у законопроєкті про мобілізацію