Ранее стало известно, что в четверг, 11 января, Верховная Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации. Речь идет о первом чтении.
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Арахамия срочно собирает фракцию "Слуга народа"
СМИ сообщают, что вечером, 10 января, депутаты президентской фракции будут совещаться, что делать с поданным Кабмином законопроектом о мобилизации.
Будет предложено поддержать законопроект в первом чтении с рекомендациями комитета и уже дорабатывать его до второго чтения. Под это и будут собирать голоса, говорить с депутатами,
– сообщают источники NV.
Также известно, что вчера по этому же поводу уже якобы собиралась "малая фракция", а именно – руководство президентской политсилы вместе с ее представителями в комитете Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.
По информации СМИ, комитет Верховной Рады по нацбезопасности должен только сегодня вечером дать рекомендацию относительно того, следует ли выносить этот документ в сессионный зал на голосование.
Как отмечает NV, единой позиции в комитете пока нет. Все будет зависеть от того, поддержат ли рекомендации. Например, изменения в отношении людей с инвалидностью III группы или устранения антиконституционных норм относительно ограничений.
Что известно о текущих изменениях в законопроекте о мобилизации
- Для мужчин, уклоняющихся от мобилизации, хотят ввести такие же правовые последствия, как и для тех, кто не платит алименты. К примеру, запрет выезда за границу, запрет проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортным средством, а также получение водительского удостоверения. Вероятно, будет ограничение прав распоряжаться деньгами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, приостановка получения льгот и услуг от государства.
- Среди предложений в законопроекте есть финансовое ограничение уклонистов. В то же время в документе рассматривают вариант отслеживания граждан, подлежащих призыву, с помощью банковских карт. Впрочем, законодательство по банковской тайне не позволяет ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК.
- В то же время законодатели предлагают усилить административную и уголовную ответственность за нарушение правил воинского учета. Согласно законопроекту, лицу может угрожать штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен. За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации правительство предлагает наказывать граждан и должностных лиц наложением штрафа в размере от 34 000 до 85 000 гривен. А за совершение в условиях особого периода – штраф в размере от 153 000 до 204 000.