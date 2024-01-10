Об этом со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" сообщил нардеп Ярослав Железняк. Также отметил, что законопроект рассмотрят с предложениями Комитета, передает 24 Канал.
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Законопроект рассмотрят в Раде 11 января
Железняк в 12:22 написал, что Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение законопроекта по мобилизации.
Как и писал, – первое чтение с предложениями Комитета (по вопросам обороны – 24 Канал),
– подчеркнул нардеп.
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Накануне в Раде спрогнозировали существенные изменения
- Глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что в законопроекте о мобилизации произойдут существенные изменения отдельных норм. Это произойдет уже во время его рассмотрения в Раде.
- Александр Завитневич подчеркнул, что во время обсуждений значительное внимание уделили аргументам относительно мобилизационных потребностей для пополнения боевых частей, понесших потери, а также тех, которые планируют развернуть.
- Заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом ВСУ внесли в законопроект о мобилизации, является спорной.
- Отметим, глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина ранее заявила, что Комитет признал законопроект содержащим коррупционные риски. Поэтому его необходимо доработать.