Следует отметить, что это только проекты закона. То есть они могут измениться при обсуждении и внесении правок. Все, что известно об новых законопроектах, в материале 24 Канала.

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26 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду два законопроекта.

Первый №10378 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".

Второй №10379 – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Инициатором обоих законопроектов указан премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что известно о законопроекте о мобилизации и военной службе №10378

Снижение призывного возраста и отмена срочной службы

Законопроект предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и отменить срочную службу – всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт. Если срочника мобилизуют, то призвать его могут только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы.

Вместо срочной службы появится базовая военная служба, которую гражданин Украины должен пройти до 25 лет.

Увольнения с военной службы и отпуска

Предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы.

При этом военные, которые в течение шести месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия, должны быть выведены на отдых и восстановление боеспособности. Период восстановления должен составлять не менее 2 двух месяцев.

В то же время перечень людей, которые имеют право на отсрочку и бронирование значительно сократят. В частности права на отсрочку от призыва могут быть лишены государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Подробнее Кто будет иметь право на отсрочку, если примут новый законопроект о мобилизации

Изменения в раздаче повесток

Органам местного самоуправления предоставят полномочия содействовать и помогать мобилизации. Также представители Нацполиции смогут вручать повестки.

Также законопроект предлагает посылать повестки о вызове в ТЦК и СП через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Также остается функция личного вручения.

в помещении ТЦК его представителями;

по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Санкции против уклонистов

К гражданам Украины, которые нарушат закон о мобилизации, а именно не уточнят данные, не станут на учет и не появятся по повестке, могут применить санкции.

Их внесут в Единый реестр должников, что означает запрет на продажу движимого и недвижимого имущества, запрет на получение водительского удостоверения и вождения авто, запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов, запрет на получение льгот от государства, запрет на пользование средствами и т.д.

Кто должен стать на воинский учет

Граждане Украины в возрасте 18 – 60 лет должны стать на воинский учет. Женщины становятся на воинский учет, если у них есть военное или медицинское образование. А те, кто имеет профессию, родственную специальному перечню Минобороны, становятся на воинский учет по желанию.

Граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны будут всегда иметь при себе военный документ.

Изменения в прохождении ВВК

В Украине может исчезнуть понятие "ограниченная пригодность". Военно-врачебные комиссии будут определять только пригодность или непригодность к военной службе. Люди, у которых есть решение ВВК об ограниченной пригодности, должны в течение 6 месяцев после принятия закона вновь пройти ВВК.

Введение нового воинского звания

Также вводится новое воинское звание – рекрут. Это граждане Украины, которые проходят испытания перед подписанием контракта, проходят базовую военную службу или призваны в ходе мобилизации. Во время испытания будут оценивать навыки и пригодность к службе.

Что предусматривает законопроект о военных правонарушениях №10379

Нардепы предусматривают в законопроекте усиление ответственности за военные правонарушения, а именно: